MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yaptı

Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nün yönetim kurulu, Başkan İsmail Mert Fırat liderliğinde gerçekleştirilen toplantıda görev dağılımını belirledi. Yapılan açıklamaya göre, kulübün yönetiminde birçok görevli isim yer aldı.

10.07.2024 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Başkan İsmail Mert Fırat yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında görev dağılımının yapıldığı belirtildi.

Başkent temsilcisinde görev dağılımı şu şekilde:

Başkan: İsmail Mert Fırat

Başkan Vekili: Feridun Geçgel

Başkan Vekili: Abdurrahman Şentürk

Başkan Yardımcısı: Levent Onuk

Başkan Yardımcısı: Önder Tabak

Başkan Yardımcısı: Ümit Ozan

Genel Sayman: Mert Kızılırmak

Basın Sözcüsü: Mehmet Hakkı Şanal

Futbol Şube Sorumlusu: Feridun Geçgel

Futbol Altyapı Sorumlusu: Soner Kurt

Amatör Branşlar Sorumlusu: Durali Akpınar

Spor Okullarından Sorumlu: Harun Oğraş

Hukuk İşleri Sorumlusu: Murat Bayramoğlu

Stadyum Sorumlusu: İsmail Can Ocak

Ar-Ge Sorumlusu ve İş Geliştirme Sorumlusu: Erkan Aytekin

Taraftar Sorumlusu: Elvan Akdeniz - Abdulkadir Aktaş

Tesisler Sorumlusu: Burhan Yıldırım

Üniversite - Şube - Kulüp/Delege İlişkileri Sorumlusu: Recep Poyraz-Ümit Karataş

Türkiye Futbol Federasyonu İlişkiler Sorumlusu: Adem Başbilen

Kamu İlişkileri Sorumlusu: Mulla Ali Çetin

Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, İsmail Mert, Trendyol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:02 Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
12:22 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç Özel’i de İmamoğlu’nu da üzecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek
12:11 Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı
11:19 Etimesgut Belediyesi’nden tartışma yaratacak karar 15 Temmuz’da hiçbir etkinlik yapılmayacak Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak
11:18 Özgür Özel Şam’a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak Özgür Özel Şam'a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak
13:16 Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı
12:32 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor
12:11 Kariyerinde bir ilki yaşayacak Mario Balotelli’den sürpriz hamle Kariyerinde bir ilki yaşayacak! Mario Balotelli'den sürpriz hamle
11:58 Usta isimler aynı kadroda Siyah Kalp dizisinin oyuncularından ilk kareler geldi Usta isimler aynı kadroda! Siyah Kalp dizisinin oyuncularından ilk kareler geldi
11:40 Araç muayenesinde emsal karar Vize işlemini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan fark iade edildi Araç muayenesinde emsal karar! Vize işlemini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan fark iade edildi
11:21 Dervişoğlu’ndan hükümete “Defolun gidin“ tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı Dervişoğlu'ndan hükümete "Defolun gidin" tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı
11:02 Bruce Willis’in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi Bruce Willis'in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi
10:56 CHP’li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır’a kayyum hazırlığı mı yapılıyor CHP'li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır'a kayyum hazırlığı mı yapılıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 13:56:56. #1.11#
SON DAKİKA: MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement