MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası\'nda son 16 turuna yükseldi

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde MKE Ankaragücü sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Belözoğlu, "Hem lig hem de kupada hedefi olan bir takımız. Enerjisi yüksek bir oyuncu grubum var. Net bir galibiyet aldık, oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyunun hakkı bu skordu. 'Kupa Beyi Ankaragücü' ve bu mirasa sahip olan bir takımız. Kupada sonuna kadar devam etmek istiyoruz" diye konuştu. - ANKARA