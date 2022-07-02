Moda Denizi Kulübü Kabotaj Kupası Yat ve SportBoat Yarışı FPV drone ile görüntülendi - Son Dakika
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Moda Denizi Kulübü Kabotaj Kupası Yat ve SportBoat Yarışı FPV drone ile görüntülendi

02.07.2022 18:16

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen Moda Deniz Kulübü Kabotaj Kupası Yat ve SportsBoat Yarışı tamamlandı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen Moda Deniz Kulübü Kabotaj Kupası Yat ve SportsBoat Yarışı tamamlandı.

Miles&Smiles'ın sponsorluğunda bu yıl 25'incisi gerçekleşen Moda Deniz Kulübü Kabotaj Kupası'nda toplam 34 tekne yarıştı. Milli birlik ve beraberlik adına Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlamak için tarihi Çırağan Sarayı önünden start alan yelkenciler, İstanbul Boğazı'nda birinci olmak için kıyasıya mücadele etti.

Güçlü boğaz akıntılarına karşı mücadele sonunda tekrar Çırağan Sarayı'nda finişe ulaşan yelkencilerin zorlu yarışında sıralama şöyle oluştu:

IRC 0 sınıfı sonuçları: 1- Enka - Cheese IV teknesiyle Levent Peynirci ve ekibi

2- Mesa Sailing Team - Shak Shuka 3 yatıyla Hasan Utku Çetiner ve ekibi

3- Arçelik - Papili teknesiyle Deniz Fıçı ve ekibi

IRC 1 sınıfı sonuçları:

1- Goblin 3 teknesiyle Vedat Tezman - Oğuz Ayan ve ekibi

2 - MSI Sailing Team AG - Anything Goes teknesiyle Ahmet Koroğlu ve ekibi

3 - Fenerbahçe Doğuş Yelken - Fenerbahçe 1 teknesiyle Semih Pekyörür ve ekibi

IRC 2 sınıfı sonuçları:

1- Akkim Kimya - Cheese V teknesiyle Levent Peynirci ve Güney Kaptan ile ekibi

2 - Coca Cola İçecek - Das Carina teknesiyle Yaşar Doğa Arıbaş ve ekibi

3 - Tüpraş - Fenerbahçe 5 teknesiyle Uğur Esen ve ekibi

IRC 3 sınıfı sonuçları:

1 - Caligo Cheese teknesiyle Levent Peynirci ve Bora Olcav ile ekibi

2 - NTS Danışmanlık - Falcon teknesiyle Berk Balta ve ekibi

3- Hitit - Gemini teknesiyle Berk Gürpınar ve ekibi

IRC 4 sınıfı sonuçları:

1- KS Global Yelken Akademisi - Ebruli teknesiyle Mehmet Dincay ve ekibi

2- Alize G 28 teknesiyle Hüseyin Akça ve ekibi

3- Milangaz Alize - Zig Zag teknesiyle Ceren Celayır ve ekibi

Destek sınıfı sonuçları:

1- Altınbaş Üniversitesi - Cenoa teknesiyle Çağtaş Artu ve ekibi

2- Doris teknesiyle Fatih Esen ve ekibi

IRC 0 - 1 - 2 sınıfı BCT kupası birincisi: Akkim Kimya - Cheese V teknesiyle Levent Peynirci ve Güney Kaptan ile ekibi

IRC 3 - 4 sınıfı BCT kupası birincisi: Caligo Cheese teknesiyle Levent Peynirci ve Bora Olcav ile ekibi

YORUMLAR
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Tekneler 25'inci Kabotaj Kupası için Boğaz'da yelken açacak Tekneler 25'inci Kabotaj Kupası için Boğaz'da yelken açacak Kabotaj bayramında yağlı direğin ucundaki bayrağa erişmek için yarıştılar Kabotaj bayramında yağlı direğin ucundaki bayrağa erişmek için yarıştılar
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Moda Denizi Kulübü Kabotaj Kupası Yat ve SportBoat Yarışı FPV drone ile görüntülendi - Son Dakika

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