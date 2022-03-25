Modern Pentatlon Dünya Kupası - Son Dakika
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Modern Pentatlon Dünya Kupası

25.03.2022 22:02
Modern Pentatlon Dünya Kupası

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Dünya Kupası'nın 1. etabında erkekler kategorisi yarı finalde mücadele eden milli sporcu Buğra Ünal, yarışı 19. tamamladı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Dünya Kupası'nın 1. etabında erkekler kategorisi yarı finalde mücadele eden milli sporcu Buğra Ünal, yarışı 19. tamamladı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre erkekler kategorisi yarı finalinde ay-yıldızlı sporcu Buğra Ünal, eskrim bonus round, yüzme, laser run etaplarında finale kalmak için mücadele etti.

Milli sporcu Buğra Ünal, toplam 1154 puan alarak yarışı 19'uncu sırada tamamladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Modern Pentatlon Dünya Kupası - Son Dakika


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