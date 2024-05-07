Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular belli oldu - Son Dakika
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Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular belli oldu

Modern Pentatlon Dünya Kupası\'nda Türkiye\'yi temsil edecek sporcular belli oldu

Bulgaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 4. etabında Türkiye'yi milli sporcular İpek Akşin, Yaren Nur Polat ve Buğra Ünal temsil edecek. Yarışmalar, binicilik, eskrim, yüzme, koşu ve atış disiplinlerinde gerçekleştirilecek ve 13 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.

07.05.2024 15:21  Güncelleme: 15:22
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Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda 4. etap mücadelesi, Bulgaristan'da başladı.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) ve Bulgaristan Modern Pentatlon Federasyonunun başkent Sofya'da düzenlediği yarışlarda Türkiye'yi milli sporcular İpek Akşin, Yaren Nur Polat ve Buğra Ünal temsil edecek.

Sporcuların binicilik, eskrim, yüzme, koşu ve atış disiplinlerinde mücadele edeceği organizasyon, 13 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular belli oldu - Son Dakika

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