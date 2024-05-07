Modern Pentatlon Dünya Kupası\'nda Türkiye\'yi temsil edecek sporcular belli oldu

Spor

Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda 4. etap mücadelesi, Bulgaristan'da başladı.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) ve Bulgaristan Modern Pentatlon Federasyonunun başkent Sofya'da düzenlediği yarışlarda Türkiye'yi milli sporcular İpek Akşin, Yaren Nur Polat ve Buğra Ünal temsil edecek.

Sporcuların binicilik, eskrim, yüzme, koşu ve atış disiplinlerinde mücadele edeceği organizasyon, 13 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.