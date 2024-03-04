Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın ilk etabı yarın başlıyor

Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın ilk etabı, yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de başlayacak.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, 5-10 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyona 6 milli sporcu katılacak.
Dünya Kupası'nın Mısır etabında Türkiye'yi kadınlarda İlke Özyüksel, İpek Akşin, Yaren Nur Polat, erkeklerde ise Buğra Ünal, Dora Nusretoğlu ve Yunus Çalışkan temsil edecek.
Büyükler ve gençler kategorisinde yapılacak organizasyon, Paris 2024 Olimpiyatları'na kota puanı da verecek. ???????
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06 Mart 2024 tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Judo Yıldızlar Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda 81 ilden toplamda 430 sporcu tatamiye çıkacak. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği yarışmalar için hazırlıklar tamamlandı ve açılış seremonisi 05 Mart 2024 Salı günü yapılacak.
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını önde sürdürüyor.
Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD), bu yıl 19. kez düzenlenen Uluslararası Runtalya Maratonu'nda üyeleriyle birlikte koşarak Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) burs bağışında bulundu. ANTİAD Başkanı Bilal Köleoğlu, organizasyonun kente değer kattığını belirterek, elde edilen geliri tamamen eğitime yönlendirdiklerini ve gençlerin geleceği için umut olduklarını ifade etti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri başta olmak üzere 11 ilde yaşanan afetlerde, AFAD çalışanları ile beraber ön safta mücadele eden gönüllüler için Kilis İl AFAD Müdürlüğü tarafından 'moral kampı' düzenlendi. Çocukları ve yakınlarıyla birlikte kampa katılan personel ve gönüllüler, iki gün boyunca doğa yürüyüşü, açık hava sineması, kamp ateşi, şiir okuma yarışı ile eğlenerek moral depoladılar.
TFF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Gaziantep temsilcisi Megapol Spor'un kulüp başkanı Serkan Özhan, takımın bu hafta deplasmanda Erzincan'ı yenerek play-off'a katılmak istediklerini açıkladı. Özhan, genç kadro yapısıyla bu sezon da şampiyonluk yaşamak istediklerini belirtti ve takımın önemli bir aşama kaydettiğini söyledi.
Almanya Bundesliga 2. Ligi ekibi Nürnberg'de forma giyen 18 yaşındaki Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıkladı. Genç oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kalbimin sesini dinledim' dedi. Bu sezon takımıyla 23 maça çıkan Can, 14 gol, 2 asistlik performansa imza attı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği yapılan Okul Sporları Gençler A-B Oryantiring müsabakalarına toplam 68 sporcu katıldı. Müsabakalar sonucunda A kategorisinde birinci olan takımlar belirlendi ve ödülleri takdim edildi. Gençler B kategorisinde ise Düzce Spor Lisesi birinci oldu.
Yunusemre Belediyespor'un milli judocuları Ümitler ve Gençler Avrupa kupalarında bir altın bir bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
İBB Başkanı İmamoğlu, Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ı ziyaret etti. İmamoğlu'na 34 numaralı forma takdim eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Murat Kurum ile verdiği kareye ilişkin soruyu da yanıtladı. Özbek, "Gayrı ihtiyari bir hareket. Dolayısıyla söyleyeceğim, ifade edeceğim bir şeyim yok" dedi.
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