Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama 2. Ayak Yarışları Sonuçlandı

Spor

Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama 2. Ayak Yarışları sona erdi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) yüzme, engel parkuru, eskrim, koşu ve atış etaplarından oluşan 5 disiplindeki müsabakaların ardından dereceye giren sporcular belli oldu.

Yarışları erkekler kategorisinde Emirhan Demirtaş, genç erkeklerde Mert Toprak Temiz, 19 yaş altı erkeklerde Tuğra Yüksel, 17 yaş altı erkeklerde ise Muharrem Yağız Cantosun, kadınlarda Selin Eyipoğlu, genç kadınlarda Ebrar Çalışkan, 19 yaş altı kadınlarda Eda Özrodop 17 yaş altı kadınlarda Tulya Kesebir, ilk sırada bitirdi.

Organizasyonda 42 kadın 53 erkek pentatlet mücadele etti.