Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama 2. Ayak Yarışları Sonuçlandı - Son Dakika
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Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama 2. Ayak Yarışları Sonuçlandı

Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama 2. Ayak Yarışları Sonuçlandı

Ankara Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama 2. Ayak Yarışları sona erdi. Yarışlarda Emirhan Demirtaş, Mert Toprak Temiz, Tuğra Yüksel, Muharrem Yağız Cantosun, Selin Eyipoğlu, Ebrar Çalışkan, Eda Özrodop ve Tulya Kesebir birinci oldu. Toplamda 42 kadın ve 53 erkek pentatlet yarıştı.

13.02.2024 12:15  Güncelleme: 12:15
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Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama 2. Ayak Yarışları sona erdi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) yüzme, engel parkuru, eskrim, koşu ve atış etaplarından oluşan 5 disiplindeki müsabakaların ardından dereceye giren sporcular belli oldu.

Yarışları erkekler kategorisinde Emirhan Demirtaş, genç erkeklerde Mert Toprak Temiz, 19 yaş altı erkeklerde Tuğra Yüksel, 17 yaş altı erkeklerde ise Muharrem Yağız Cantosun, kadınlarda Selin Eyipoğlu, genç kadınlarda Ebrar Çalışkan, 19 yaş altı kadınlarda Eda Özrodop 17 yaş altı kadınlarda Tulya Kesebir, ilk sırada bitirdi.

Organizasyonda 42 kadın 53 erkek pentatlet mücadele etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama 2. Ayak Yarışları Sonuçlandı - Son Dakika
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