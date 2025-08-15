Dünyaca ünlü futbolcunun Avrupa\'daki ilk fotoğrafı gündem oldu

Futbol dünyasının en büyük yıldızlarından biri olan Mohamed Salah'ın, Basel'e transfer olmak için Avrupa'ya adım attıktan sonraki ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

BEĞENİ YAĞIYOR

Yağmurlu bir günde çekilen karede Salah, omzunda çantası ve elinde bir su şişesiyle tek başına yürüyor. Ne etrafında tanıyan kalabalıklar var ne de kameralar… Sadece omuzlarında tonlarca hayal taşıyan genç bir Mısırlı.

Yıllar sonra Liverpool'un yıldızı ve dünyanın en iyi futbolcularından biri olacak Salah'ın bu mütevazı anı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.