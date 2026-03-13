Monaco'nun yıldızı Blossomgame'den ''Fenerbahçe'ye gel'' çağrısına heyecanlandıran cevap - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Monaco'nun yıldızı Blossomgame'den ''Fenerbahçe'ye gel'' çağrısına heyecanlandıran cevap

Monaco\'nun yıldızı Blossomgame\'den \'\'Fenerbahçe\'ye gel\'\' çağrısına heyecanlandıran cevap
13.03.2026 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Monaco forması giyen basketbolcu Jaron Blossomgame, Fenerbahçe'ye transfer olması yönündeki çağrıya yanıt verdi. Sosyal medya kendisine yapılan ''Gelecek sezon Fenerbahçe'ye gel.'' yorumuna cevap veren yıldız oyuncu, ''Görelim...'' dedi. Blossomgame'nin bu yanıtı sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

EuroLeague'de sezonun son bölümüne yaklaşılırken Monaco formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Jaron Blossomgame, sosyal medya üzerinden verdiği cevapla Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.

''FENERBAHÇE'YE GEL'' ÇAĞRISINA ''GÖRELİM'' YANITI

Bir Fenerbahçe taraftarının sosyal medya üzerinden yaptığı "Gelecek sezon Fenerbahçe'ye gel" yorumuna doğrudan yanıt veren Birleşik Amerikalı oyuncu, "Görelim..." ifadesini kullandı. Blossomgame'in bu gizemli ve açık kapı bırakan yanıtı, kısa sürede binlerce etkileşim alarak transfer dedikodularını alevlendirdi.

TARAFTARI HEYECAN SARDI

Sarı-lacivertli taraftarlar, bu cevabı bir transfer sinyali olarak yorumlarken; yönetime sezon sonunda Monaco'dan ayrılması beklenen yıldız oyuncu için hamle yapılması konusunda çağrılarda bulunuldu.

ÇOK YÖNLÜLÜĞÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Atletizmi ve savunma sertliğiyle fark yaratabilecek bir isim olan 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Monaco formasıyla hem hücumda hem de savunmada kritik roller üstlendi. Hem 3 hem de 4 numara pozisyonlarında görev alabilen Birleşik Amerikalı oyuncu, ikili oyunlardaki bitiriciliği ve blok tehdidiyle de biliniyor.

Fenerbahçe Beko, Sosyal Medya, Basketbolcu, Fenerbahçe, Basketbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Monaco'nun yıldızı Blossomgame'den ''Fenerbahçe'ye gel'' çağrısına heyecanlandıran cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Dur“ ihtarına uymadı, faturası ağır oldu "Dur" ihtarına uymadı, faturası ağır oldu
İspanyol Bakan’dan Trump’a cevap: Tehditlerinden korkmuyoruz İspanyol Bakan'dan Trump'a cevap: Tehditlerinden korkmuyoruz
Değmeyin Osimhen’in keyfine Değmeyin Osimhen'in keyfine
İsrail’den Lübnan’da yeni katliam Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu
“İmamoğlu duruşmaları TRT’de yayınlansın“ önergesi TBMM’de reddedildi "İmamoğlu duruşmaları TRT'de yayınlansın" önergesi TBMM'de reddedildi
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı

16:42
“Dünyanın en güzel kızı“ evleniyor: Nişan yüzüğü olay
"Dünyanın en güzel kızı" evleniyor: Nişan yüzüğü olay
16:41
İlber Ortaylı’nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
15:41
Trump ve Netanyahu’yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
15:10
Pezeşkiyan, Modi’nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 17:11:36. #7.12#
SON DAKİKA: Monaco'nun yıldızı Blossomgame'den ''Fenerbahçe'ye gel'' çağrısına heyecanlandıran cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.