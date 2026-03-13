Monaco\'nun yıldızı Blossomgame\'den \'\'Fenerbahçe\'ye gel\'\' çağrısına heyecanlandıran cevap

EuroLeague'de sezonun son bölümüne yaklaşılırken Monaco formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Jaron Blossomgame, sosyal medya üzerinden verdiği cevapla Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.
Bir Fenerbahçe taraftarının sosyal medya üzerinden yaptığı "Gelecek sezon Fenerbahçe'ye gel" yorumuna doğrudan yanıt veren Birleşik Amerikalı oyuncu, "Görelim..." ifadesini kullandı. Blossomgame'in bu gizemli ve açık kapı bırakan yanıtı, kısa sürede binlerce etkileşim alarak transfer dedikodularını alevlendirdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, bu cevabı bir transfer sinyali olarak yorumlarken; yönetime sezon sonunda Monaco'dan ayrılması beklenen yıldız oyuncu için hamle yapılması konusunda çağrılarda bulunuldu.
Atletizmi ve savunma sertliğiyle fark yaratabilecek bir isim olan 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Monaco formasıyla hem hücumda hem de savunmada kritik roller üstlendi. Hem 3 hem de 4 numara pozisyonlarında görev alabilen Birleşik Amerikalı oyuncu, ikili oyunlardaki bitiriciliği ve blok tehdidiyle de biliniyor.
