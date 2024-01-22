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Mondihome Kayserispor-İstanbulspor Maçının İlk Yarısı Berabere - Son Dakika
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Mondihome Kayserispor-İstanbulspor Maçının İlk Yarısı Berabere

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Mondihome Kayserispor-İstanbulspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İstanbulspor'un gol şanslarına rağmen her iki takım da fileleri havalandıramadı.

Mondihome Kayserispor-İstanbulspor Maçının İlk Yarısı Berabere
22.01.2024 - 21:03,
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Stat: RHG EnerTürk Enerji?

Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Volkan Ahmet Narinç

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Carole, Attamah, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi, Mehmet Eray Özbek, Ramazan Civelek, Cardoso, Morte

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Ali Yaşar, Vorobjovas, Loshaj, Muammer Sarıkaya, Ndao, Sambissa, Ethemi

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Mondihome Kayserispor-İstanbulspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

15. dakikada İstanbulspor atağında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Ali Yaşar'ın sert şutunda kaleci Bilal Bayazıt soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Loshaj'ın pasında savunmadan seken topu kapan Ndao'nun kaleciyi de geçtikten sonra yaptığı vuruşta, Arif Kocaman kaleye giden meşin yuvarlağı yatarak direk dibinden çevirdi.

28. dakikada sağ taraftan Ali Karimi'nin çizgiye inerek yaptığı ortada, Ramazan Civelek'in topun gelişine yaptığı vuruşta kaleye yönelen topu Mehmet Yeşil kafayla uzaklaştırdı.

Maçın ilk devresi 0-0 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mondihome Kayserispor-İstanbulspor Maçının İlk Yarısı Berabere - Son Dakika
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