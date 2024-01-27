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Mondihome Kayserispor, Recep Uçar'a teşekkür etti - Son Dakika
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Mondihome Kayserispor, Recep Uçar'a teşekkür etti

Trendyol Süper Lig takımlarından Mondihome Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Uçar ve ekibine teşekkür ederek, başarılar diledi.

Mondihome Kayserispor, Recep Uçar\'a teşekkür etti
27.01.2024 - 17:29,
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, yollarını ayırdığı teknik direktör Recep Uçar için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından, "Teşekkürler Recep Uçar" başlığıyla yapılan paylaşımda, teknik direktör Uçar ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kulüp Başkanı Ali Çamlı ile yönetim kurulu üyeleri de kulübe verdiği emeklerden dolayı Uçar ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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