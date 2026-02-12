Montella: Avrupa'nın En İyi Takımlarıyla Aynı Gruptayız - Son Dakika
Montella: Avrupa'nın En İyi Takımlarıyla Aynı Gruptayız

12.02.2026 22:05
A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, UEFA Uluslar A Ligi gruplarını değerlendirdi.

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye'nin UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşmesinin ardından, "İlginç bir grup. Avrupa'nın en iyi birkaç takımıyla aynı gruptayız. Onlara karşı oynamak ve bu seviyede olmak çok önemli." dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen kura çekiminden sonra konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "İlginç bir grup. Avrupa'nın en iyi birkaç takımıyla aynı gruptayız. Onlara karşı oynamak ve bu seviyede olmak önemli. İki yıldır yaptığımız önemli atılımlar var. Alttan gelerek buraya ulaştık. Burada olmak istiyoruz. Ama şuan odağımız mart ayındaki maçlarımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesi İtalya'nın da grupta yer alması hakkında Montella, "Elbette özel olacak. İtalya'ya karşı geçen yıl Bologna'da dostluk maçı oynamıştık. Bu sefer daha önemli bir hedef doğrultusunda karşılaşacağız. Bakalım ne olacak? İtalya'ya karşı oynayacak olmaktan dolayı heyecanlıyım." diye konuştu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabında mart ayında oynanacak maçlar hakkında ise Montella, "Herkes mart ayındaki play-off maçlarını düşünüyor. Bizim için çok önemli. Kulüpleri ziyaret ediyorum, oyuncuları ve maçlarını izliyorum. Futbolcularla en son kasım ayında birlikte olmuştuk. Mart ayına kadar geçen süre önemli bir ara ve takiplerimizi yapmamız gerekiyor. O yüzden oyuncuların performansını izliyoruz. Odak noktamız, play-off maçları olacak." şeklinde konuştu.

Milli takımdaki futbolcuların Dünya Kupası beklentileriyle ilgili olarak Montella, "Kesin olan bir şey var ki tüm oyuncular ve teknik direktörler Dünya Kupası'nda olmak ister. Dünya Kupası'nda oynamak için çok heyecanlı olduklarını görebiliyorum." dedi.

Uzun süren sakatlıklarının ardından Ozan Kabak ve Enes Ünal gibi milli oyuncuların tekrar takımda yer alma olasılığı hakkında da konuşan Montella, "Onları takip ediyoruz. Özellikle Ozan'ın son haftalarda çok iyi oyunu var ve düzenli olarak oynuyor. Enes, çok fazla süre almıyor ama iyileşmesinden dolayı çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.