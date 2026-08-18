Montella, Fenerbahçe-Lyon Maçını İzledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe'nin Lyon ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçını tribünden takip etti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransız ekibi Lyon ile karşılaşıyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da bu önemli mücadeleyi izlemek için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne geldi. Protokol tribününden müsabakayı takip eden Montella'ya, Yardımcı Antrenör Daniele Russo ve Analiz Antrenörü Massimo Crivellaro eşlik etti.