Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı İtalya deplasmanında 658. maçına çıkıyor

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 658'inci müsabakaya çıkacak.

Türkiye, 103 yıllık tarihinde 368'i resmi, 289'u özel, 657 maç oynayıp 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 246 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 280'i deplasmanda, 283'ü Türkiye'de, 94'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 907 gol attı, kalesinde 940 gol gördü.

Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 657 müsabakanın 567'sini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 28'ini Amerika, 4'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

Milliler, 657 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.??????

Vincenzo Montella yönetiminde 40'ıncı mücadele

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 40'ıncı sınavını İtalya karşısında verecek.

İtalyan teknik adamla 30'u resmi, 9'u özel 39 maça çıkan milliler, 21 galibiyet, 13 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 65 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 54 gole engel olamadı.

Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresinde çıktığı maçların sonuçları şöyle:

Tarih Maç Organizasyon Sonuç 12.10.2023 Hırvatistan-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 0-1 15.10.2023 Türkiye-Letonya EURO 2024 Elemeleri 4-0 18.11.2023 Almanya-Türkiye Özel 2-3 21.11.2023 Galler-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 1-1 22.03.2024 Macaristan-Türkiye Özel 1-0 26.03.2024 Avusturya-Türkiye Özel 6-1 04.06.2024 İtalya-Türkiye Özel 0-0 10.06.2024 Polonya-Türkiye Özel 2-1 18.06.2024 Türkiye-Gürcistan EURO 2024 3-1 22.06.2024 Türkiye-Portekiz EURO 2024 0-3 26.06.2024 Çekya-Türkiye EURO 2024 1-2 02.07.2024 Avusturya-Türkiye EURO 2024 1-2 06.07.2024 Hollanda-Türkiye EURO 2024 2-1 06.09.2024 Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 0-0 09.09.2024 Türkiye-İzlanda UEFA Uluslar Ligi 3-1 11.10.2024 Türkiye-Karadağ UEFA Uluslar Ligi 1-0 14.10.2024 İzlanda-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 2-4 16.11.2024 Türkiye-Galler UEFA Uluslar Ligi 0-0 19.11.2024 Karadağ-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 3-1 20.03.2025 Türkiye-Macaristan UEFA Uluslar Ligi 3-1 23.03.2025 Macaristan-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 0-3 07.06.2025 ABD-Türkiye Özel 1-2 10.06.2025 Meksika-Türkiye Özel 1-0 04.09.2025 Gürcistan-Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri 2-3 07.09.2025 Türkiye-İspanya 2026 Dünya Kupası Elemeleri 0-6 11.10.2025 Bulgaristan-Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri 1-6 14.10.2025 Türkiye-Gürcistan 2026 Dünya Kupası Elemeleri 4-1 15.11.2025 Türkiye-Bulgaristan 2026 Dünya Kupası Elemeleri 2-0 18.11.2025 İspanya-Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri 2-2 26.03.2026 Türkiye-Romanya 2026 Dünya Kupası play-off yarı finali 1-0 31.03.2026 Kosova-Türkiye 2026 Dünya Kupası play-off finali 0-1 01.06.2026 Türkiye-Kuzey Makedonya Özel 4-0 07.06.2026 Türkiye-Venezuela Özel 2-1 14.06.2026 Avustralya-Türkiye 2026 Dünya Kupası 2-0 20.06.2026 Türkiye-Paraguay 2026 Dünya Kupası 0-1 26.06.2026 Türkiye-ABD 2026 Dünya Kupası 3-2 25.09.2026 Türkiye-Fransa UEFA Uluslar Ligi 0-1 28.09.2026 Türkiye-İtalya UEFA Uluslar Ligi 1-4 02.10.2026 Belçika-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 3-0

Kaynak: AA