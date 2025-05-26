Süper Lig devi Galatasaray'ın 25. şampiyonluk kutlamalarında Alvaro Morata yer almadı. Yıldız golcünün kutlamalarda neden yer almadığı ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılılar kutlamalarda Yenikapı'yı tercih etti. Yoğun katılımın olduğu kutlamalarda taraftarlar futbolcularla birlikte coşkuyu yaşadı.
Öte yandan Alvaro Morata'nın kutlamalarda yer alamaması dikkat çekti. beIN Sports'un aktardığına göre; Alvaro Morata, çocuğu rahatsızlandığı için kutlamalarda yer almadı.
Son Dakika › Spor › Morata'nın kutlamalara neden katılmadığı ortaya çıktı - Son Dakika
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