MotoGP'de 2022 sezonu yarın Katar'da başlıyor - Son Dakika
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MotoGP'de 2022 sezonu yarın Katar'da başlıyor

04.03.2022 10:03
MotoGP'de 2022 sezonu yarın Katar'da başlıyor

Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de 2022 sezonu, yarın Katar Grand Prix'si ile başlayacak.

Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de 2022 sezonu, yarın Katar Grand Prix'si ile başlayacak.

Katar'ın Losail şehriyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometre uzunluğundaki pistte, pazar günü 22 tur üzerinden yapılacak yarış, TSİ18.00'de start alacak.

Endonezya ile Finlandiya'nın etaplara yeni eklendiği organizasyon, takvimde bir değişiklik yaşanmazsa 6 Kasım'da İspanya'nın Ricardo Tormo Pisti'ndeki yarışla sona erecek.

MotoGP'de geçen yıl Yamaha'nın 22 yaşındaki Fransız pilotu Fabio Quartararo şampiyonluk ipini göğüslemişti.

MotoGP'de 2022 sezonunun takvimi şöyle:

Etap

Tarih

Ülke

Pist

1

6 Mart

Katar

Losail

2

20 Mart

Endonezya

Mandalika

3

3 Nisan

Arjantin

Termas de Rio Hondo

4

10 Nisan

ABD

Americas

5

24 Nisan

Portekiz

Algarve
6

1 Mayıs

İspanya

Jerez

7

15 Mayıs

Fransa

Le Mans

8

29 Mayıs

İtalya

Mugello

9

5 Haziran

İspanya

Katalonya

10

19 Haziran

Almanya

Sachsen

11

26 Haziran

Hollanda

Assen

12

10 Temmuz

Finlandiya

Kymi

13

7 Ağustos

Büyük Britanya

Silverstone

14

21 Ağustos

Avusturya

Red Bull Spielberg

15

4 Eylül

İtalya

Misano

16

18 Eylül

İspanya

Aragon

17

25 Eylül

Japonya

Twin Motegi

18

2 Ekim

Tayland

Chang

19

16 Ekim

Avustralya

Phillip Adası

20

23 Ekim

Malezya

Sepang

21

6 Kasım

İspanya

Ricardo Tormo

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Grand Prix, İspanya, MotoGP, Katar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor MotoGP'de 2022 sezonu yarın Katar'da başlıyor - Son Dakika


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