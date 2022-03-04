Motosiklette 2022 yılı yurt içi yarış takvimi belirlendi - Son Dakika
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Motosiklette 2022 yılı yurt içi yarış takvimi belirlendi

04.03.2022 11:00
Motosiklette 2022 yılı yurt içi yarış takvimi belirlendi

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) 2022 yılı yarış takvimi programı belli oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) 2022 yılı yarış takvimi programı belli oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni yılın ilk organizasyonu Türkiye Motokros Şampiyonası 1. ayak yarışları 9-10 Nisan tarihlerinde Afyon'da yapılacak.

Motor sporları sezonu ise Türkiye Süper Enduro Şampiyonasıyla 17 Nisan tarihinde İstanbul'da başlayacak, 4 Aralık'ta Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenecek Türkiye Enduro Şampiyonası ile sona erecek.

Yılın son faaliyeti ise 3-4 Aralık tarihlerinde Türkiye Enduro ATV Şampiyonasıyla Fethiye'de yapılacak.

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Türkiye, Afyon, Nisan, TMF, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Motosiklette 2022 yılı yurt içi yarış takvimi belirlendi - Son Dakika


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