Motosiklette 2022 yılı yurt içi yarış takvimi belirlendi - Son Dakika

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) 2022 yılı yarış takvimi programı belli oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni yılın ilk organizasyonu Türkiye Motokros Şampiyonası 1. ayak yarışları 9-10 Nisan tarihlerinde Afyon'da yapılacak.

Motor sporları sezonu ise Türkiye Süper Enduro Şampiyonasıyla 17 Nisan tarihinde İstanbul'da başlayacak, 4 Aralık'ta Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenecek Türkiye Enduro Şampiyonası ile sona erecek.

Yılın son faaliyeti ise 3-4 Aralık tarihlerinde Türkiye Enduro ATV Şampiyonasıyla Fethiye'de yapılacak.