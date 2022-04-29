Motosiklette Balkan şampiyonalarına 25 Türk sporcunun katılacak olması - Son Dakika

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Balkan şampiyonalarına 25 Türk sporcunun katılacak olmasıyla ilgili, "BMU Motokros ve Ekstrem Enduro Şampiyonalarına Türk sporcular adeta çıkarma yaptı." dedi.

Federasyondan yapılan açıklamada, hafta sonu Balkan Motosiklet Birliği (BMU) tarafından Kuzey Makedonya'da düzenlenecek BMU Avrupa Motokros ve Bulgaristan'da gerçekleştirilecek Ekstrem Enduro Şampiyonalarında 25 Türk sporcunun yarışacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Uçar, "BMU Motokros ve Ekstrem Enduro Şampiyonalarına Türk sporcular adeta çıkarma yaptı, ülkemizden ilk kez 25 sporcu gibi büyük bir katılımla uluslararası bir şampiyonada yarışacağız. Ülkemizde motosiklet sezonunun startını çocuk ve genç sporcularımızın büyük katılımıyla çok iyi bir şekilde vermiştik. Şimdi de aynı genç sporcularımızla Balkan ülkelerinin yer aldığı BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nda boy göstereceğiz. Birçoğu ilk kez uluslararası bir şampiyonada yer alacak sporcularımız, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda BMU Başkan Yardımcısı olan Uçar, açıklamasına şöyle devam etti:

"Minik yıldızlarımız Ata Emir Atayan, Ahmet Akif Ulusan, Aslan Osmanpaşaoğlu ve Poyraz Bor 50 cc sınıfında, bu sporun geleceği olarak gördüğümüz 65 cc sınıfında Berat Şenkalaycı, Efe Okur, Hasan Hüseyin Baş, Enes Yıldız, Berkay Sarıay ve 85 cc sınıfında Mustafa Kemal Atayan, Mert Akkafa ve Ali Akkafa ile hem uluslararası yarış tecrübesi kazanacak hem de güzel bir başlangıç yapacağız. Geçen sene Balkan üçüncülüğünü elde eden Şakir Şenkalaycı başta olmak üzere büyükler sınıfında da Galip Alp Baysan, Batuhan Demiryol, Yiğit Ali Selek, Akil Ulusan, Irmak Yıldırım, Emircan Şenkalaycı, Eray Esentürk ve Mevlüt Kolay bayrağımızı dalgalandıracak sporcularımız olacak."

Her branşta Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini aktaran Uçar, "Enduro sınıfının zorlu mücadelesi BMU Ekstrem Enduro Şampiyonası'nda da şampiyon sporcularımız İzzet Kazdal, İslam Yıldız, Anıl Özşeker ve Süleyman Aydın ile yer alacağız. Bütün sporcularımızın başarılı bir şekilde ülkemize döneceğine inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.