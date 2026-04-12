Motul 2026 Türkiye Karting Şampiyonası Kocaeli\'de Başladı

MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın Kocaeli'de düzenlenen birinci ayak yarışları sona erdi.
TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından organize edilen sezonun ilk ayağında, "micro", "mini", "junior" ve "senior" kategorilerinde yarışan sporcular, iki gün dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.
Final yarışlarının ardından kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:
Micro:
1. Ali Ersin Yücesan
2. Yiğit Nedim Yetişen
3. Kerem Çelikyay
Mini:
1. Bulut Tırınk
2. Can Aras Akgün
3. Asil Özbahadır
Junior:
1. Uygar Arslan Birgili
2. Can Özler
3. Tuğra Fatinoğlu
Senior:
1. Ateş Birinci
2. Uraz Fatinoğlu
3. Sarp Kayol
Kadın Senior:
1. Zeynep Çukurova
Junior Kadın Kategori:
1. Elif Yağmur Yeşiltay
Mini Kadın:
1. Ela Yeşiltay
2. Tuğba Yeşiltay
3. Zeynep Çiçek
Micro Kadın:
1. Nilhan Yeşiltay
2. Asena Elif Bilgili
Yarışların ardından dereceye giren sporculara kupa ve ödülleri verildi.
