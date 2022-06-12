MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası 2. ayak yarışları sona erdi - Son Dakika
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MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası 2. ayak yarışları sona erdi

12.06.2022 19:59

MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası 2. ayağı, Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 30 Ağustos 100. yıl etkinlikleri kapsamında Uşak'ta gerçekleştirildi.

MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası 2. ayağı, Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 30 Ağustos 100. yıl etkinlikleri kapsamında Uşak'ta gerçekleştirildi.

Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından ICRYPEX ve Uşak Belediyesi'nin katkılarıyla organize edilen şampiyonanın 2. ayak yarışları Uşak Belediyesi Motorsporları Pisti'nde sona erdi.

Organizasyona katılan 49 sporcu, zorlu pistte birincilik için mücadele etti.

MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası 2. ayağında Senior'da Kerim Sulyak, Master'da Mithat Cem Aşık, Micro'da Demir Uyan, Mini'de Can Özler ve Junior'da Emir Tanju birinciliği elde etti.

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Öte yandan yarış sırasında pistin çeşitli noktalarında Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümü nedeniyle kutlama pankartları yer aldı.

Pist bölgesinde jandarma ekiplerince kadın sporculara ve yarışları izlemeye gelen vatandaşlara KADES uygulaması anlatıldı.

MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası 2. ayak yarışları sona erdi
MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası 2. ayak yarışları sona erdi
MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası 2. ayak yarışları sona erdi
MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası 2. ayak yarışları sona erdi
MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası 2. ayak yarışları sona erdi

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası 2. ayak yarışları sona erdi - Son Dakika

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