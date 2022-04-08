Motul, Türkiye Karting Şampiyonası'nın isim sponsoru oldu - Son Dakika

Motul, geleceğin şampiyonlarının yetişmesini sağlayan ve otomobil sporlarının başlangıcı olarak kabul edilen karting branşının 2022, 2023 ve 2024 sezonunda ana sponsoru oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamada, Türkiye'de otomobil sporlarının yaygınlaşması için çalışmalarını sürdüren TOSFED ile Motul'un önemli bir anlaşmaya imza attığı belirtildi.

Açıklamada, Motul'un geleceğin şampiyonlarının yetişmesini sağlayan ve otomobil sporlarının başlangıcı olarak kabul edilen karting branşının 2022, 2023 ve 2024 sezonunda isim sponsoru olduğu bildirildi.

Motul Türkiye Karting Şampiyonasında genç yarışçılarla beraber olarak ürün tedariki ve teknik konularda destek verecek Motul, sponsoru ve teknik partneri olduğu MotoGP, WorldSBK, Dakar Rally, Le Mans 24 Saat gibi organizasyonlardan elde ettiği tecrübeleri de paylaşacak.