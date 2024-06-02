Mourinho: Fenerbahçe camiası birlikte hareket etmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mourinho: Fenerbahçe camiası birlikte hareket etmeli

Mourinho: Fenerbahçe camiası birlikte hareket etmeli

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, camianın birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Mourinho, oyuncular, hocalar, direktörler ve taraftarların birlikte hareket etmesinin önemine değinerek, taraftarların gücüyle hedeflerin gerçekleştirilebileceğini söyledi. Mourinho, Fenerbahçe formasının kendisi için deri gibi olacağını ve taraftarlar için mücadele edeceklerini belirtti.

02.06.2024 23:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, camianın birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Portekizli teknik direktör, kulübün televizyon kanalına yaptığı açıklamada, birlikte hareket etmenin önemine değinerek, "Aile gibi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Oyuncular, hocalar, direktörler, herkes beraber hareket etmeli. Elbette bu beraberlik ve destek güzel zamanlarda kolaydır ama biraz yara aldığınız zaman daha fazla beraber olunması gerekiyor. Taraftarların bu desteğini görünce stadyumda ve deplasmanda oynayacağımız maçlar gözümüzde canlanıyor. Çünkü onların desteklerini hissedeceğimi düşünüyorum. Bize karşı oynayacak tüm rakiplerimiz fazlasıyla zorluk yaşayacaktır. Bize bu gücü vereceklerini düşünüyorum. Bizler taraftarlarımızın gücüyle 12 kişiyle oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho, başarı için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini dile getirerek, şunları kaydeti:

"Şu ana kadar söylemem gereken her şeyi söyledim. Yaptığımız basın toplantısında da belirtmiştim. Fenerbahçe forması, benim derim gibi olacak. Benimle çalışacak herkese vermek istediğim mesaj da buydu. Taraftarların sahip olduğu bu tutkuyu gördüğümüzde her zaman profesyonelce hareket edemeyiz. Çünkü profesyonelliğin de ötesine geçmeniz gerekiyor. Fazlasını ortaya koymanız gerekiyor. Çünkü taraftarların hislerini, tutkularını görüyoruz ve anlayabiliyoruz. Onlar için çalışacağız. Onların gücü sayesinde hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum."

Taraftar için mücadele etmeleri gerektiğinin altını çizen Mourinho, "Her şeyimizi ortaya koyacağız. Bu sadece 90 dakikalık maçla sınırlı kalmayacak. Her dakika savaşmamız gerekiyor. Antrenmanlarda da aynı şekilde bütün gücümüzü ortaya koymamız gerekiyor. Güzel sonuçlar alabilmek adına bunları yapabilmeliyiz. Çünkü kulüpler aslında taraftarlarındır. Çünkü onların tutkusunu görebiliyoruz. Elbette bizler de onlar için oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho: Fenerbahçe camiası birlikte hareket etmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:13 Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor
21:15 Mide bulandıran iddia Hatay’da depremde hayatı kabusa dönen genç kız, bir de kuaförün istismarına uğradı Mide bulandıran iddia! Hatay'da depremde hayatı kabusa dönen genç kız, bir de kuaförün istismarına uğradı
19:14 3 ilçe ve 4 belde yeniden sandığa gitti İşte çıkan sonuçlar 3 ilçe ve 4 belde yeniden sandığa gitti! İşte çıkan sonuçlar
14:47 Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu
22:07 Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu’nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu'nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu
21:08 Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda İsrail’i 6-0 yendi Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 6-0 yendi
20:48 Şimdiden gönülleri fethetti Koşarak Mourinho’nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti Şimdiden gönülleri fethetti! Koşarak Mourinho'nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti
20:27 Portekiz’de gösteri uçuşunda iki uçak çarpıştı: 1 pilot hayatını kaybetti Portekiz'de gösteri uçuşunda iki uçak çarpıştı: 1 pilot hayatını kaybetti
20:24 Ali Koç’tan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama: Gerçek şampiyon biziz Ali Koç'tan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama: Gerçek şampiyon biziz
20:04 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu forma artık bedenimin bir parçası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu forma artık bedenimin bir parçası
19:38 Maldivler, İsraillilerin ülkeye girişini yasakladı Maldivler, İsraillilerin ülkeye girişini yasakladı
19:36 Kadıköy’de tarihi imza Mourinho, resmen Fenerbahçe’de Kadıköy'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe'de
18:39 Önce yazdı, sonra sildi Zaha’dan Okan Buruk’u küplere bindirecek paylaşım Önce yazdı, sonra sildi! Zaha'dan Okan Buruk'u küplere bindirecek paylaşım
18:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu’yu da savunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor
18:01 Ali Koç, Aziz Yıldırım’ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 00:36:31. #1.11#
SON DAKİKA: Mourinho: Fenerbahçe camiası birlikte hareket etmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement