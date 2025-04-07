Mourinho, maçtan sonra Trabzonspor soyunma odasına gidip özür dilemiş - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mourinho, maçtan sonra Trabzonspor soyunma odasına gidip özür dilemiş

Mourinho, maçtan sonra Trabzonspor soyunma odasına gidip özür dilemiş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor karşılaşmasının ardından soyunma odasına giderek Okay Yokuşlu'dan özür diledi. Dünyaca ünlü teknik adam, ilk maçta yaşananlardan dolayı bu özrü dile getirdi. Ayrıca Mourinho, performanslarından dolayı bordo-mavili futbolcuları ve Fatih Tekke'yi de tebrik etti.

07.04.2025 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jose Mourinho, maç sonrası Trabzonspor soyunma odasına giderek, ilk maçta yaşananlardan dolayı Okay Yokuşlu'dan özür diledi ve gönlünü aldı.

OKAY'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, Trabzonspor soyunma odasına giderek, ilk maçta yaşananlardan dolayı Okay Yokuşlu'dan özür diledi ve gönlünü aldı. Ayrıca Jose Mourinho, performanslarından dolayı bordo-mavili futbolcuları kutlarken, Fatih Tekke'yi de tebrik etti ve soyunma odasından ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ilk maçı kazanan taraf 3-2'lik skorla sarı-lacivertliler olmuştu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bordo-mavili takımın kazandığı penaltıda yerde kalan Okay Yokuşlu ile kenara gelmesi sonrası tartışma yaşamıştı. Jose Mourinho, Okay Yokuşlu ile yaşadığı tartışma sonrası sarı kart görmüştü.

Jose Mourinho, Okay Yokuşlu, Fatih Tekke, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho, maçtan sonra Trabzonspor soyunma odasına gidip özür dilemiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mevlut Emre:
    Morinhonun bir karakteri var erkek gibi oynayan takımı tebrik eder gs gibi hakemin gözüne bakarak mac kazananlarla işi olmaz karakter meselesi 48 66 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    yenince böyle oluyor demekki,ya yenilseydin.tamamen showmen bu adam. 44 31 Yanıtla
  • Aydin Takmaz:
    yav hehe ?? ayaklara bak 25 16 Yanıtla
  • gsgs3466:
    mortinyoyu yenmezsen eğer senden iyisi yok:)) 21 17 Yanıtla
  • Muharrem Ayten:
    Yenmezsen iyisin Galatasaray gibi dürtersen maçı ayakta izler oturamaz mortingen 17 13 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    mortinyo tam bir …… ( noktalı yerleri siz doldurun) 7 11 Yanıtla
  • Özgür Arıca:
    Öyle ya da böyle Galatasaray seni orada burada şurada her yerde yendi Okan hıca seni orada burada şurada her yerde yendi o şov kokan hareketlerle bunu ancak kendi kitlene unutturabilirsin.. yendi kardeşim.. ister zıpla ister oyna ister kavga et yendi... 8 1 Yanıtla
  • Özgür Arıca:
    Aaa kazanınca sanki sportmen görünümlü biri oluyo gibi ... Sakın yenmeyin gerçek yüzü ortaya çıkıyo. .. 4 2 Yanıtla
  • 00260509is.:
    Mağlup olsaydı yapmazdı. 3 0 Yanıtla
  • Salim yılmaz:
    Türkiye'ye kadar şimdi gelmiş geçmiş en karaktersiz en düzenbaz en omurgasız bir adam tam bir fosil 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Adayımızı yanımızda sandığı önümüzde görmek istiyoruz Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Adayımızı yanımızda sandığı önümüzde görmek istiyoruz
Özgür Özel’in A takımı belli oldu Özgür Özel'in A takımı belli oldu
Jose Mourinho, Okan Buruk’un burnunu sıktığı Galatasaray derbisi sonrası ilk kez konuştu Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıktığı Galatasaray derbisi sonrası ilk kez konuştu
İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel’in listesinde İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel'in listesinde
Fatih Tekke’den Fenerbahçe maçı öncesi itiraf: Bunu beklemiyorduk Fatih Tekke'den Fenerbahçe maçı öncesi itiraf: Bunu beklemiyorduk
Özgür Özel’den Mahmut Tanal’a süpriz görev PM listesinde yer aldı Özgür Özel'den Mahmut Tanal'a süpriz görev! PM listesinde yer aldı
Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi
Sergen Yalçın’dan bomba şampiyonluk yorumu Sergen Yalçın'dan bomba şampiyonluk yorumu
İmamoğlu sorusu Bakan Tunç’u sinirlendirdi: Saçma sapan bir iddia İmamoğlu sorusu Bakan Tunç'u sinirlendirdi: Saçma sapan bir iddia
Trump’ın tarifeleri Borsa İstanbul ve altını da vurdu Trump'ın tarifeleri Borsa İstanbul ve altını da vurdu
Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu

12:55 Sergen Yalçın’dan bomba şampiyonluk yorumu Sergen Yalçın'dan bomba şampiyonluk yorumu
12:18 İmamoğlu sorusu Bakan Tunç’u sinirlendirdi: Saçma sapan bir iddia İmamoğlu sorusu Bakan Tunç'u sinirlendirdi: Saçma sapan bir iddia
12:00 Trump’ın tarifeleri Borsa İstanbul ve altını da vurdu Trump'ın tarifeleri Borsa İstanbul ve altını da vurdu
09:57 Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu
09:52 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde geliyor Akaryakıt fiyatları için çifte müjde geliyor
19:16 İran’da Trump’a suikast tehdidi sonrası bakanlık harekete geçti İran'da Trump'a suikast tehdidi sonrası bakanlık harekete geçti
19:10 Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi
19:06 Özgür Özel’den Mahmut Tanal’a süpriz görev PM listesinde yer aldı Özgür Özel'den Mahmut Tanal'a süpriz görev! PM listesinde yer aldı
18:37 Fatih Tekke’den Fenerbahçe maçı öncesi itiraf: Bunu beklemiyorduk Fatih Tekke'den Fenerbahçe maçı öncesi itiraf: Bunu beklemiyorduk
18:29 İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel’in listesinde İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel'in listesinde
18:10 Jose Mourinho, Okan Buruk’un burnunu sıktığı Galatasaray derbisi sonrası ilk kez konuştu Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıktığı Galatasaray derbisi sonrası ilk kez konuştu
18:07 Özgür Özel’in A takımı belli oldu Özgür Özel'in A takımı belli oldu
18:00 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Adayımızı yanımızda sandığı önümüzde görmek istiyoruz Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Adayımızı yanımızda sandığı önümüzde görmek istiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2025 13:18:20. #7.13#
SON DAKİKA: Mourinho, maçtan sonra Trabzonspor soyunma odasına gidip özür dilemiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement