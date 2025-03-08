Mourinho'nun Eleme Aşamasındaki Başarıları - Son Dakika
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Mourinho'nun Eleme Aşamasındaki Başarıları

Mourinho\'nun Eleme Aşamasındaki Başarıları

Mourinho, eleme turlarında kaybettiği 6 maçta üst tura yükseldi. Fenerbahçe, rövanş için umut arıyor.

08.03.2025 11:09
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İSTANBUL (İHA) – Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kariyerinde Avrupa kupalarında eleme aşamalarında ilk maçı kaybettiği turlarda 6 kez üst tura yükselme başarısı gösterdi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında evinde İskoç ekibi Rangers'a 3-1 kaybederken, turu zora soktu. 13 Mart Perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşması öncesi akıllara Jose Mourinho'nun kariyerinde benzer durumlarda tur atladığı maçları getirdi. Kariyerinde Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma'yı çalıştıran ve bu takımların birçoğu ile Avrupa kupalarında başarılar elde eden Mourinho, İskoç ekibi karşısında da tur hedefliyor.

62 yaşındaki teknik adam kariyerinde grup aşamaları sonrası çift maç eleme usulüne göre oynanan turlarda ilk maçı kaybettiği eşleşmelerin 6'sında adını üst tura yazdıran taraf oldu.

Porto takımıyla ilk Avrupa kupasını kazandığı 2002-2003 sezonunda, o zamanki adıyla UEFA Kupası çeyrek finalinde Yunan ekibi Panathinaikos ile eşleşen Mourinho'nun takımı ilk maçı 1-0 kaybetti. Bir hafta sonra Atina'daki mücadelede sahadan 2-0 galip ayrılan Porto adını yarı finale yazdırdı. Mavi-beyazlılar o sezonun devamında kupaya uzandı. Mourinho, bir sezon sonra da Porto ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken, daha sonra İngiliz ekibi Chelsea'yle anlaştı. İlk sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan Portekizli çalıştırıcı, aynı sezonun son 16 turunda Barcelona karşısında geri dönüşe imza attı. Nou Camp'ta ilk müsabakayı 2-1 kaybeden Londra ekibi, rövanşta 4-2'lik üstünlük sağlayarak tur atladı.

Chelsea ile 2. dönem

Jose Mourinho, Chelsea'nin başında ikinci döneminin ilk sezonunda (2013-2014) yeniden Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde mücadele etti. Bir önceki turda çeyrek finalde Fransız ekibi PSG ile eşleşen Chelsea ilk maçı 3-1 kaybederek turu zora soktu. Stamford Bridge'da oynanan rövanşta sahadan 2-0 galip ayrılan İngiliz temsilcisi, tur atlayan taraf oldu. 2014-2015 sezonunda bu kez son 16 turunda karşılaştığı PSG ile iki karşılaşmada da yenişemeyen Chelsea, deplasman golü kuralıyla Devler Ligi'ne veda etti. Mourinho bu sezonu Premier Lig ve Lig Kupası zaferleriyle tamamladı.

Roma'da final yolunda geri dönüşler

2021-2022 sezonunda İtalya'ya geri dönen Jose Mourinho, Roma ile 2 sezonda Avrupa'da 2 final oynadı. UEFA'nın o sezon uygulamaya koyduğu Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Roma, çeyrek final ilk maçında Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu. Rövanşta rakibine şans tanımayan İtalyan ekibi 4 gollü galibiyetle adını yarı finale yazdırdı.

Mourinho, bir sonraki sezon ise Roma ile Avrupa Ligi'nde yer aldı. Son 16 play-off turu ilk karşılaşmada Avusturya ekibi Salzburg'a 1-0 kaybeden Roma, ikinci maçta 2-0'lık skorla tur atladı. Bir önceki sezon Konferans Ligi finalinde üstünlük sağladığı Feyenoord ile bu kez Avrupa Ligi çeyrek final turunda eşleşen Roma, ilk maçta yaşadığı 1-0'lık yenilginin ardından rövanşta 4-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe'nin, Rangers'a mağlup olmasıyla Avrupa Ligi'nde çeyrek final turu zora girerken, deneyimli teknik adam turun yalnızca ilk 90 dakikasının geride kaldığını vurguladı. Rangers ile Fenerbahçe arasındaki müsabaka 13 Mart Perşembe TSİ 23.00'te Ibrox Stadyumu'nda oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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