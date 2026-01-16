Mourinho'nun ''Kendi seviyeme döndüm'' sözleri yeniden gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Mourinho'nun ''Kendi seviyeme döndüm'' sözleri yeniden gündemde

Mourinho\'nun \'\'Kendi seviyeme döndüm\'\' sözleri yeniden gündemde
16.01.2026 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'ya transfer oldu. Mourinho, transferin ardından 'Kendi seviyeme döndüm' şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ancak Benfica'da geçirdiği 5 aylık süre zarfında alınan sonuçlar, bu sözlerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Mourinho yönetimindeki Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçın 4'ünü kaybetti ve ligde liderin 10 puan gerisine düştü. Ayrıca, Lig Kupası ve Portekiz Kupası'ndan da elendi.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'ya imza atan Jose Mourinho'nun "Kendi seviyeme döndüğüm için çok mutluyum" sözleri, Portekiz ekibindeki 5 aylık dönemde ortaya çıkan sonuçlarla birlikte yeniden gündeme geldi.

"KENDİ SEVİYEME DÖNDÜM" SÖZÜ YENİDEN KONUŞULUYOR

Jose Mourinho, Fenerbahçe ile yolları ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçerken yaptığı açıklamada, "Kendi seviyeme döndüğüm için çok mutluyum" demişti. Mourinho'nun bu çıkışı, Benfica'da geçen kısa sürede alınan sonuçların ardından tartışmaların merkezine yerleşti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI TEPKİ ÇEKTİ

Mourinho yönetimindeki Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçın 4'ünü kaybetti. Avrupa'daki bu tablo, takımın hedeflerinden uzaklaştığı yorumlarını artırdı.

LİGDE ZİRVE YARIŞINDA 10 PUANLIK FARK

Benfica, ligde liderin 10 puan gerisine düştü. Puan kayıpları, hem şampiyonluk yarışını zora soktu hem de Mourinho'nun kararlarını tartışmaya açtı.

İKİ KUPAYA VEDA ETTİ

Benfica, Mourinho döneminde Lig Kupası'ndan elendi. Portekiz Kupası'nda da turnuvaya veda ederek sezonun önemli hedeflerinden iki tanesini erkenden kaybetti.

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Portekiz, Benfica, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'nun ''Kendi seviyeme döndüm'' sözleri yeniden gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • adem baran adem baran:
    üstelik fenerde o gittekten sonra uctu resmen 3 0 Yanıtla
  • Emrullah Tetik Emrullah Tetik:
    Doğrusu senden sonra Fenerbahçenin kendi seviyesine dönmesi kalpazan seni. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
Galatasaray’dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü... Galatasaray'dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü...
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Yine İspanya yine ırkçılık Tüm polis o ismi arıyor Yine İspanya yine ırkçılık! Tüm polis o ismi arıyor

18:06
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu
Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu
17:35
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
17:28
MHP’li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli’yi kızdıracak
MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak
17:05
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
16:39
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 18:10:45. #7.11#
SON DAKİKA: Mourinho'nun ''Kendi seviyeme döndüm'' sözleri yeniden gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.