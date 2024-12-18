Mourinho'nun Samet'i bakın hangi yıldıza benzetiyor - Son Dakika
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Mourinho'nun Samet'i bakın hangi yıldıza benzetiyor

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, A Milli Takım oyuncusu Samet Akaydın'ı efsane yıldız Ricardo Carvalho'ya benzetiyor. Mourinho, Samet'in yetenekli, topla çıkabilen ve kendini geri atmayan bir stoper olduğuna inanıyor.

18.12.2024 12:10
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de taraftarların büyük eleştirisine maruz kalan ancak teknik direktör Jose Mourinho'nun çok sevdiği Samet Akaydin hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Montella gibi Mourinho da Samet'in yetenekli, topla çıkabilen, pas yapabilen, kendini geri atmayan bir stoper olduğuna inanıyor. Portekizli antrenör, 3-1 kazanılan RAMS Başakşehir maçından sonra "galibiyeti iyi arkadaşım Samet'e hediye ediyorum" diyerek onu ne kadar sevdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

MOURINHO SAMET'İ CARVALHO'YA BENZETİYOR

Portekizli teknik adam Samet AkaydınPorto, Chelsea, Real Madrdi'de beraber çalıştığı Ricardo Carvalho'ya benzetiyor. O yüzden milli oyuncudan vazgeçmeyi düşünmüyor.

Mourinho\'nun Samet\'i bakın hangi yıldıza benzetiyor

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Son Dakika Spor Mourinho'nun Samet'i bakın hangi yıldıza benzetiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Fatma Öztürk:
    charles puyol'a da çok benziyor, ivan helquera, cannavaro da olabilir (!) 11 2 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Tamam bitti Madem o kadar seviyorsun koruma altına alıyorsun 18'e bile neden almadın bırak artık tiyatro yapmayı 11 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kendi Gibi Boş 6 3 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    aralarında bi iliski var galiba, bu kadar sahip çıktığına gore 3 5 Yanıtla
  • Merhaba:
    İkisi de hantallık tan yıkılacak yakında 4 2 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    bu sevgi bizim isimize yaramaz aslana vızıltı gelir 0 4 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    O kadar övüyorsan bu hafta ilk 11 e koyda bizde görelim övdüğün kadar varmıymış !!! 2 1 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    tazminat yükleniyor... 1 1 Yanıtla
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