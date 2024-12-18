Mourinho\'nun Samet\'i bakın hangi yıldıza benzetiyor

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Süper Lig devi Fenerbahçe'de taraftarların büyük eleştirisine maruz kalan ancak teknik direktör Jose Mourinho'nun çok sevdiği Samet Akaydin hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Montella gibi Mourinho da Samet'in yetenekli, topla çıkabilen, pas yapabilen, kendini geri atmayan bir stoper olduğuna inanıyor. Portekizli antrenör, 3-1 kazanılan RAMS Başakşehir maçından sonra "galibiyeti iyi arkadaşım Samet'e hediye ediyorum" diyerek onu ne kadar sevdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

MOURINHO SAMET'İ CARVALHO'YA BENZETİYOR

Portekizli teknik adam Samet Akaydın'ı Porto, Chelsea, Real Madrdi'de beraber çalıştığı Ricardo Carvalho'ya benzetiyor. O yüzden milli oyuncudan vazgeçmeyi düşünmüyor.