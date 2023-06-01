Mourinho öfke nöbeti geçirdi: Eve ölü olarak gidiyoruz - Son Dakika
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Mourinho öfke nöbeti geçirdi: Eve ölü olarak gidiyoruz

01.06.2023 13:26

UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya kaybeden Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, maçın hakemi Anthony Taylor ile stadın otoparkında karşılaştı. Mourinho, hakeme öfke dolu sözler sarf ederek, 'Senin adaletsizliğin yüzünden eve ölü olarak gidiyoruz. Rezilsiniz.' dedi. Mourinho, kariyerinde ilk kez Avrupa kupalarında oynadığı bir finali kaybetmiş oldu.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya penaltı atışları sonrası kupayı kaptıran Roma'da teknik direktör Jose Mourinho, mücadele sonrası sinirden adeta çılgına döndü. Portekizli hoca, stat otoparkında karşılaştığı İngiliz hocaya demediğini bırakmadı.

"SEN LANET OLASI BİR UTANÇSIN"

Mücadele boyunca sık sık hakem Anthony Taylor'a itirazlarda bulunan Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından otoparkta herkesi şok eden hareketlere imza attı. Portekizli hoca stat otoparkında karşılaştığı hakeme, "İspanyol bir hakemden farksızdın. Senin adaletsizliğin yüzünden eve ölü olarak gidiyoruz. Rezilsiniz. Sen lanet olası bir utançsın, lanet olası bir utançsın!" ifadelerini kullandı.

KARİYERİNDE İLKİ YAŞADI

UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla'ya kaybeden Roma'da teknik direktör Jose Mourinho kariyerinde bir ilki yaşadı. Portekizli hoca, kariyerinde ilk kez Avrupa kupalarında oynadığı bir finali kaybetti.

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