Avrupa futbolunun yükselen yıldızlarından Michael Olise, transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Son dönemde Fransız futbolcunun adı Real Madrid ve Paris Saint-Germain ile anılırken, İspanyol devinin oyuncu için 150 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.
L'Equipe'te yer alan habere göre Bayern Münih, Olise'yi takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olarak görüyor. Kulüp yönetiminden bir ismin, "200 milyon euroya gitmez" dediği aktarılırken, başka bir yöneticinin ise çok daha çarpıcı ifadeler kullandığı belirtildi.
Habere göre Bayern Münih'ten bir yönetici, Michael Olise için "Paha biçilemez. 500 milyon euroya bile gitmez" ifadelerini kullandı. Bu sözler, Alman devinin yıldız oyuncusunu kadroda tutma konusundaki kararlılığını ortaya koydu.
24 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda gösterdiği performansla Avrupa futboluna damga vuran isimlerden biri oldu. Bayern Münih formasıyla 52 maça çıkan Olise, 22 gol ve 31 asistlik katkı sağlayarak takımının en önemli hücum silahlarından biri haline geldi.
Son Dakika › Spor › Mourinho'ya şok: 500 milyon euroya bile satmayız - Son Dakika
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