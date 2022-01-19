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MSK Kadın Basketbol Takımı, Fenerbahçe Gelişim maçına hazır - Son Dakika

MSK Kadın Basketbol Takımı, Fenerbahçe Gelişim maçına hazır

19.01.2022 11:49
MSK Kadın Basketbol Takımı, Fenerbahçe Gelişim maçına hazır

Mersin Büyükşehir Belediyesi MSK Kadın Basketbol Takımı, Fenerbahçe Gelişim ile oynayacağı karşılaşma öncesi son hazırlıklarını tamamladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi MSK Kadın Basketbol Takımı, Fenerbahçe Gelişim ile oynayacağı karşılaşma öncesi son hazırlıklarını tamamladı. Kendi evinde cuma günü Fenerbahçe Gelişim ile karşılaşacak olan MSK Kadın Basketbol Takımı kazanmaya odaklandı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde (TKBL) heyecan devam ediyor. Mersin'in TKBL'deki temsilcisi Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) Kadın Basketbol Takımı, Lig'de 18'inci hafta mücadeleleri kapsamında Fenerbahçe Gelişim ile karşılaşacak.

"Ligde yükselmek için elimizden geleni yapacağız"

21 Ocak Cuma günü saat 14.00'te Mersin Üniversitesi Spor Salonunda oynanacak maç öncesi takımı ile son hazırlıklarını tamamlayan MSK Kadın Basketbol Takımı Antrenörü İbrahim Sağdıç, takımlarının artık bir aile olduğuna vurgu yaptı. Sağdıç, "Herkes aile olduğu için şu an her şey yolunda. Federasyon kupasını aldıktan sonra hedeflerimiz de yükseldi. Ligde yükselmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Geçtiğimiz hafta İzmir'de karşılaştıkları ve galip geldikleri Karşıyaka Çarşı Koleji Spor Kulübü karşılaşmasını da değerlendiren Sağdıç, "Deplasmanda Karşıyaka'yı yendik. Yolumuza devam etmek adına önemli bir galibiyetti. Onlar da ligde kalma mücadelesi veriyor. Böyle takımlarla oynamak her zaman zor olmuştur. Rahat kazandığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"İnşallah kendi evimizde taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz"

Sağdıç, Fenerbahçe Gelişim'in ligin önemli takımlarından biri olduğuna dikkat çekerek, "Onlar da genç bir kadroya sahipler ama çok kaliteli oyuncuları var. Bizi zor bir maç bekliyor. İnşallah kendi evimizde taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Kazanacak güçteyiz, bunun için çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah cuma günü maçı kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Taraftarların desteği bizim için çok önemli"

MSK taraftarlarına da seslenen Antrenör Sağdıç, "Sağ olsunlar bizi yalnız bırakmıyorlar, onların desteği bizim için çok önemli; çünkü arkada bir güç olarak bize çok faydaları dokunuyor sahanın içinde. Onlar oldukları zaman enerjimiz daha yüksek oluyor. Zaten sporun her branşı taraftar ile güzel. Onların bizi yalnız bırakmasını istemiyoruz. Her zaman yanımızda olsunlar, her zaman gücümüze güç katsınlar, bizi desteklesinler. Her maça bekliyoruz ve yanımızda olmalarını diliyoruz" dedi. - MERSİN

MSK Kadın Basketbol Takımı, Fenerbahçe Gelişim maçına hazır
MSK Kadın Basketbol Takımı, Fenerbahçe Gelişim maçına hazır

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Fenerbahçe, basketbol, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor MSK Kadın Basketbol Takımı, Fenerbahçe Gelişim maçına hazır - Son Dakika Spor


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