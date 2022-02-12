MSK U14 Kız Basketbol Takımı, Anadolu Şampiyonasına katılmaya hak kazandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi MSK U14 Kız Basketbol Takımı, Basketbol U14 Kızlar Bölge Şampiyonasında büyük bir başarı elde ederek, U14 Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 11 farklı bölgede oynanan Basketbol U14 Kızlar Bölge Şampiyonası 4. Bölge karşılaşmaları sona erdi. Şampiyonada mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) U14 Kız Basketbol Takımı, rakiplerini farklı skorlarla yenerek U14 Anadolu Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonunda gerçekleşen karşılaşmalarda ilk olarak Nevşehir temsilcisi DEHA Kız Basketbol Takımını 84-13'lük ezici bir farkla mağlup eden MSK U14 Kız Basketbol Takımı, ikinci olarak karşılaştığı Akşehir Master Kız Basketbol Takımını 77-43 mağlup etti. Mersin temsilcisi, son olarak da Talas Bahçelievler Kız Basketbol Takımı karşısında 70-45 galip geldi.

Aldığı farklı galibiyetlerle 15 Mart 2022'de başlayacak olan U14 Anadolu Şampiyonasına katılmaya hak kazanan MSK U14 Kız Basketbol Takımı, Mersin'e dönüşünde Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Özgür Timur ve kulüp teknik ekibi tarafından karşılandı. - MERSİN