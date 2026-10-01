MSKÜ\'lü Koray Korkut, Sırbistan\'da oryantiring şampiyonasında 2 altın 1 bronz kazandı

MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Koray Korkut, Sırbistan'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'nda iki altın ve bir bronz madalyanın sahibi oldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Bölümü öğrencisi Koray Korkut, Eylül ayında Sırbistan'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'nda (SEEOC) önemli başarılara imza attı.

Şampiyonada farklı kategorilerde mücadele eden öğrencimiz Korkut; Sürat Kısa Mesafe yarışında birincilik, Orman Orta Mesafe Bayrak yarışında birincilik ve Orman Orta Mesafe yarışında ise üçüncülük elde etti.

Uluslararası düzeyde elde ettiği derecelerle ülkemizi başarıyla temsil eden öğrencimiz Koray Korkut, hem iki altın madalya hem de bir bronz madalyanın sahibi oldu.