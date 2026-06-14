MTB Eliminator Dünya Kupası Sakarya'da Başladı - Son Dakika
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MTB Eliminator Dünya Kupası Sakarya'da Başladı

14.06.2026 22:51
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Sakarya'da düzenlenen MTB Eliminator Dünya Kupası'na 13 ülkeden 50 sporcu katıldı. Dereceye girenler belirlendi.

MTB Eliminator Dünya Kupası'nın ilk etabı Sakarya'da düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ndeki organizasyona 13 ülkeden 50 sporcu katıldı.

2026 MTB Eliminator Dünya Kupası takviminde yer alan sezonun ilk yarışında dünyanın en iyi dağ bisikletçileri mücadele etti.

Şampiyonada erkekler kategorisinde Slovenyalı Jakob Klemencic birinci, Avusturyalı Theo Hauser ikinci ve Romanyalı Szakacs Mate üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Ukraynalı Mariia Sukhopalova birinci, Almanyalı Marion Fromberger ikinci ve Hollandalı Didi de Viries ise üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Yarışın ardından gerçekleştirilen XCC Shorttrack yarışının elit erkekler kategorisinde Romanyalı Ede-Karoly Molnar 1'inci, Belaruslu Dainis Bricis 2'nci ve Slovenyalı Matic Kranjec Zagar 3'üncü oldu.

Müsabakaların ardından şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Dört etaptan oluşan ve yaklaşık 2 ay sürecek 2026 UCI MTB Eliminator Dünya Kupası, Polonya, Almanya ve Brezilya'da devam edecek.

Serinin sonunda en yüksek puanı toplayan sporcular şampiyon olacak.

Kaynak: AA

Sakarya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MTB Eliminator Dünya Kupası Sakarya'da Başladı - Son Dakika

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