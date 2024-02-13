Muammer Şahin Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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Muammer Şahin Altın Madalya Kazandı

Muammer Şahin Altın Madalya Kazandı

Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türk milli sporcu Muammer Şahin, erkekler 55 kilo koparmada 112 kilogramı kaldırarak altın madalya kazandı. Şampiyonada Harun Algül ise 6. sırada yer aldı.

13.02.2024 16:56  Güncelleme: 16:57
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Avrupa Halter Şampiyonası erkekler 55 kilo koparmada milli sporcu Muammer Şahin, son hakkında 112 kilogramı kaldırarak altın madalya kazandı.

Avrupa Halter Şampiyonası, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da devam ediyor. Şampiyonanın ikinci gününde, milli sporculardan 55 kiloda Muammer Şahin ve Harun Algül podyuma çıktı. Koparmada 112 kilogram kaldıran Muammer Şahin, altın madalyanın sahibi oldu. Gürcistan'dan Ramini Shamilishvili 111 kiloyla ikinci, Bulgaristan'dan Angel Rusev da 109 kiloyla üçüncü sırada yer aldı.

Harun Algül ise koparmada 104 kiloluk kaldırışıyla 6. basamakta kendine yer buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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