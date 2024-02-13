Muammer Şahin Altın Madalya Kazandı

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda mücadele eden milli sporcu Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 55 kiloda mücadele eden milli halterci Burcu Alıcı, koparmada 85 ve silkmede 105 kiloluk performanslarıyla 2 bronz madalya kazandı.
Bulgaristan'da devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde erkeklerde 55 kiloda Muammer Şahin ve Harun Algül mücadele etti. Muammer Şahin koparmada 112 kilo kaldırarak altın madalya kazandı. Ramini Shamilishvili 111 kilogram ile ikinci olurken; Angel Rusev 109 kilogram ile üçüncü oldu. Harun Algül ise koparmada 104 kiloluk kaldırışıyla 6'ncı sırada yer aldı.
BURCU ALICI'DAN 2 BRONZ MADALYA
Kadınlarda ise 55 kiloda mücadele eden milli halterci Burcu Alıcı, koparmada 85 ve silkmede 105 kiloluk kaldırışlarıyla iki bronz madalya kazandı. Burcu, toplamda 190 kilo ile de Avrupa dördüncüsü oldu. Ermenistanlı Aleksandra Grigoryan, silkmede 115 kiloluk derecesiyle altın madalya alırken, toplamda ise 196 kilo ile ilk sırada yer aldı. Milli sporcular şampiyonada şu ana kadar 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz ile toplam 9 madalyanın sahibi oldu.
BAKAN BAK'TAN MUAMMER ŞAHİN'E TEBRİK MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Muammer Şahin'i yayımladığı mesajla tebrik etti.
Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde erkekler 55 kiloda mücadele eden ve koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanan milli sporcumuz Muammer Şahin'i canı gönülden kutluyorum. Muammer Şahin'in başarılarının devamını temenni ediyorum. Avrupa Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkacak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.
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