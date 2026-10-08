Muaythai Federasyonu aktif sporcu sayısını 45-50 bine çıkarmayı hedefliyor

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, 2027 Avrupa Oyunları'nda başarılı sonuçlar elde etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Sporcularımızın seçilmesinden kamp ve hazırlık aşamalarına kadar her şeyi bir plan ve program dahilinde gerçekleştiriyoruz. Avrupa Oyunları'nda en başarılı federasyonlardan biri olmak istiyoruz." dedi.

Hasan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025 ve 2026 yıllarının federasyon açısından yoğun bir faaliyet dönemi olduğunu, altyapı çalışmalarından ulusal ve uluslararası şampiyonalara kadar birçok organizasyonda yer aldıklarını söyledi.

Muaythai ve jiu-jitsu branşlarında çocuklar, gençler ve büyükler kategorilerinde ayrı ayrı şampiyonalar düzenlediklerini aktaran Yıldız, bölgesel organizasyonlarla sporun tabana yayılmasına önem verdiklerini ifade etti.

Uluslararası müsabakalarda önemli dereceler elde ettiklerini vurgulayan Yıldız, "Gençlerde ve büyüklerde dünya şampiyonalarında en üst düzeyde yer aldık. Dünya şampiyonluğu ve dünya ikinciliği elde ettik. Türkiye olarak kürsüde yer aldık." diye konuştu.

Madalya sayısından çok şampiyonalarda elde edilen birinciliklere odaklandıklarını belirten Yıldız, "Üniversiteler Dünya Şampiyonası'na 8 sporcuyla katıldık ve 4 altın madalya alarak dünya şampiyonu olduk. İslami Dayanışma Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edip 3 altın madalya kazandık. Kosova'da düzenlenen 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda ise 7 altın madalya elde ettik." ifadelerini kullandı.

"2026'da 25'in üzerinde şampiyona düzenledik"

Federasyonun organizasyon kapasitesinin arttığına dikkati çeken Yıldız, 2026'da çok sayıda ulusal ve bölgesel şampiyona gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bu yıl 7 bölgede şampiyonalar düzenlediklerini anlatan Yıldız, "Muaythai ve jiu-jitsu branşlarında farklı yaş kategorilerinde organizasyonlar yaptık. Süper ligler ve diğer müsabakalarla birlikte yalnızca şampiyona sayımız 25'in üzerine çıktı." dedi.

Uluslararası organizasyonlara katılımda maliyetleri düşürmek için uzun vadeli planlama yaptıklarını anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Uluslararası bir dünya veya Avrupa şampiyonasına katılımın maliyeti bazen 7-8 milyon lirayı bulabiliyor. Biz bunu 2-3 milyon liraya nasıl gerçekleştirebileceğimizi hesaplıyoruz. Uçak biletlerinden konaklamaya kadar her ayrıntıyı önceden planlıyoruz. Amacımız, en ekonomik şekilde organizasyonlara katılarak en iyi sonuçları elde etmek."

"Aktif sporcu sayısını 45-50 bine çıkarmayı hedefliyoruz"

Federasyonun sporcu sayısına ilişkin bilgi veren Yıldız, "250 binin üzerinde kayıtlı lisanslı sporcumuz var. Ancak aktif sporcu sayımız 35 bin civarında. Bu sayıyı 45-50 bine çıkarmak için bölgelerde özel bir çalışma başlattık." diye konuştu.

Muaythainin Türkiye'de önemli bir gelişim gösterdiğini vurgulayan Yıldız, "Dünyada muaythaiye yön veren ülkelerden biri konumundayız. Türkiye'nin hemen hemen her ilinde ve ilçesinde organizasyon düzenleyebilecek düzeye geldik. Ulusal şampiyonaların ve bölge şampiyonalarının yanı sıra liglerimizi de gerçekleştiriyoruz. Eğitim, altyapı, bölge şampiyonaları, Süper Lig ve Avrupa Ligi organizasyonlarımız devam edecek. Antrenörlerimizin birlikte çalışmasını ve bilgi paylaşımında bulunmasını önemsiyoruz. Dünyanın önde gelen isimlerini Türkiye'ye getirerek uluslararası düzeyde ses getirecek seminerler düzenlemeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Federasyonun Türk Dünyası Şampiyonası projesine de değinen Yıldız, organizasyonun ilkini Türkiye'de gerçekleştirdiklerini, ikinci şampiyona için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Kırgızistan'ın aday olduğunu aktardı.

"Sporun birleştirici gücünü sahada gördük"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde düzenlenen organizasyonların önemine dikkati çeken Yıldız, Terörsüz Türkiye sürecini desteklediklerini söyledi.

Sarıkamış'ta minikler ve yıldızlar kategorilerinde Türkiye Şampiyonası gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yıldız, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mutlaka şampiyona düzenliyoruz. Iğdır, Bitlis, Tatvan ve Ahlat'ta organizasyonlar yaptık. 2027 yılı için Hakkari, Diyarbakır ve Van'da faaliyetler gerçekleştirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.