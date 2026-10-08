Muaythai Federasyonu aktif sporcu sayısını 45-50 bine çıkarmayı hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muaythai Federasyonu aktif sporcu sayısını 45-50 bine çıkarmayı hedefliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muaythai Federasyonu aktif sporcu sayısını 45-50 bine çıkarmayı hedefliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, 2027 Avrupa Oyunları'nda en başarılı federasyonlardan biri olmak istediklerini söyledi. Yıldız, 250 binin üzerinde kayıtlı lisanslı sporcu bulunduğunu, aktif sporcu sayısını 45-50 bine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, 2027 Avrupa Oyunları'nda başarılı sonuçlar elde etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Sporcularımızın seçilmesinden kamp ve hazırlık aşamalarına kadar her şeyi bir plan ve program dahilinde gerçekleştiriyoruz. Avrupa Oyunları'nda en başarılı federasyonlardan biri olmak istiyoruz." dedi.

Hasan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025 ve 2026 yıllarının federasyon açısından yoğun bir faaliyet dönemi olduğunu, altyapı çalışmalarından ulusal ve uluslararası şampiyonalara kadar birçok organizasyonda yer aldıklarını söyledi.

Muaythai ve jiu-jitsu branşlarında çocuklar, gençler ve büyükler kategorilerinde ayrı ayrı şampiyonalar düzenlediklerini aktaran Yıldız, bölgesel organizasyonlarla sporun tabana yayılmasına önem verdiklerini ifade etti.

Uluslararası müsabakalarda önemli dereceler elde ettiklerini vurgulayan Yıldız, "Gençlerde ve büyüklerde dünya şampiyonalarında en üst düzeyde yer aldık. Dünya şampiyonluğu ve dünya ikinciliği elde ettik. Türkiye olarak kürsüde yer aldık." diye konuştu.

Madalya sayısından çok şampiyonalarda elde edilen birinciliklere odaklandıklarını belirten Yıldız, "Üniversiteler Dünya Şampiyonası'na 8 sporcuyla katıldık ve 4 altın madalya alarak dünya şampiyonu olduk. İslami Dayanışma Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edip 3 altın madalya kazandık. Kosova'da düzenlenen 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda ise 7 altın madalya elde ettik." ifadelerini kullandı.

"2026'da 25'in üzerinde şampiyona düzenledik"

Federasyonun organizasyon kapasitesinin arttığına dikkati çeken Yıldız, 2026'da çok sayıda ulusal ve bölgesel şampiyona gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bu yıl 7 bölgede şampiyonalar düzenlediklerini anlatan Yıldız, "Muaythai ve jiu-jitsu branşlarında farklı yaş kategorilerinde organizasyonlar yaptık. Süper ligler ve diğer müsabakalarla birlikte yalnızca şampiyona sayımız 25'in üzerine çıktı." dedi.

Uluslararası organizasyonlara katılımda maliyetleri düşürmek için uzun vadeli planlama yaptıklarını anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Uluslararası bir dünya veya Avrupa şampiyonasına katılımın maliyeti bazen 7-8 milyon lirayı bulabiliyor. Biz bunu 2-3 milyon liraya nasıl gerçekleştirebileceğimizi hesaplıyoruz. Uçak biletlerinden konaklamaya kadar her ayrıntıyı önceden planlıyoruz. Amacımız, en ekonomik şekilde organizasyonlara katılarak en iyi sonuçları elde etmek."

"Aktif sporcu sayısını 45-50 bine çıkarmayı hedefliyoruz"

Federasyonun sporcu sayısına ilişkin bilgi veren Yıldız, "250 binin üzerinde kayıtlı lisanslı sporcumuz var. Ancak aktif sporcu sayımız 35 bin civarında. Bu sayıyı 45-50 bine çıkarmak için bölgelerde özel bir çalışma başlattık." diye konuştu.

Muaythainin Türkiye'de önemli bir gelişim gösterdiğini vurgulayan Yıldız, "Dünyada muaythaiye yön veren ülkelerden biri konumundayız. Türkiye'nin hemen hemen her ilinde ve ilçesinde organizasyon düzenleyebilecek düzeye geldik. Ulusal şampiyonaların ve bölge şampiyonalarının yanı sıra liglerimizi de gerçekleştiriyoruz. Eğitim, altyapı, bölge şampiyonaları, Süper Lig ve Avrupa Ligi organizasyonlarımız devam edecek. Antrenörlerimizin birlikte çalışmasını ve bilgi paylaşımında bulunmasını önemsiyoruz. Dünyanın önde gelen isimlerini Türkiye'ye getirerek uluslararası düzeyde ses getirecek seminerler düzenlemeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Federasyonun Türk Dünyası Şampiyonası projesine de değinen Yıldız, organizasyonun ilkini Türkiye'de gerçekleştirdiklerini, ikinci şampiyona için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Kırgızistan'ın aday olduğunu aktardı.

"Sporun birleştirici gücünü sahada gördük"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde düzenlenen organizasyonların önemine dikkati çeken Yıldız, Terörsüz Türkiye sürecini desteklediklerini söyledi.

Sarıkamış'ta minikler ve yıldızlar kategorilerinde Türkiye Şampiyonası gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yıldız, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mutlaka şampiyona düzenliyoruz. Iğdır, Bitlis, Tatvan ve Ahlat'ta organizasyonlar yaptık. 2027 yılı için Hakkari, Diyarbakır ve Van'da faaliyetler gerçekleştirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Hasan YıldızSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Özgür Özel’den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
Türkiye’de de ilgi gören modelde korkutan olay Trafikte giderken bir anda bu hale geldi Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte giderken bir anda bu hale geldi
Icardi şoku Tam herkes dönecek derken kötü haber geldi Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken kötü haber geldi
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
13:15
TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı Fener taraftarı delirdi
TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı! Fener taraftarı delirdi
12:43
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı Bakan Tekin’den yeni açıklama geldi
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi
12:13
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama geldi
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
12:09
Şırnak’ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın
Şırnak'ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın!
11:51
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
11:17
24 yıl sonra bir ilk ABD’den gelen haber piyasaları sarstı
24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
11:00
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 13:20:42. #7.12#
SON DAKİKA: Muaythai Federasyonu aktif sporcu sayısını 45-50 bine çıkarmayı hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei