Muaz Erdem Madran Dünya Şampiyonu

Çekya'da düzenlenen Para Trap Dünya Şampiyonası'nda 16 yaşındaki milli atıcı Muaz Erdem Madran, altın madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Brno şehrindeki organizasyonda, PT3 disiplininde mücadele eden Muaz Erdem Madran, Türk atıcılık tarihinin ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

Açıklamada, "Milli sporcumuzu ülkemize yaşattığı bu büyük gurur ve göstermiş olduğu başarılı performans için gönülden tebrik ederiz." denildi.