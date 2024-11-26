Mücahit Turgut Dünya Şampiyonu - Son Dakika
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Mücahit Turgut Dünya Şampiyonu

Mücahit Turgut Dünya Şampiyonu

Bilecikli Mücahit Turgut, WMAOC kemeri için Afgan rakibini ilk rauntta nakavt ederek şampiyon oldu.

26.11.2024 13:05
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Bilecikli sporcu Mücahit Turgut, World K1 Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda WMAOC kemeri için rakibi ilk rauntta nakavt ederek şampiyon oldu.

World K1 Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda WMAOC kemeri için 71 kilogramda Afganistanlı rakibini ilk rauntta nakavt eden dövüş sporcusu Mücahit Turgut şampiyon oldu. Rakibinin detaylı dövüş tarzını izleyerek yarışmaya hazırlandığı anlatan Turgut, "Agresif bir dövüş tarzına sahip, savunmada kalanın üstüne yorulmak nedir bilmeden geldiğini fark ettik, ancak karşısındaki agresif davrandığında tamamen temkinli davrandığını gördük. Maç başlar başlamaz üzerine gittim, öz güveni kırıldığında temkinli davranmaya başladı. Devamında geri çekilmeye başladım toparlanıp üstüme çok gelmeye başladı, üstüme gelmeye başladığı an geri çekilmeye devam ettim. Hiç beklemediği bir anda üstüme adım attığı anda denge bacağı olan sol bacağının içine tekme atıp sağ kroşeyle nakavt etmeyi amaçladım ama sol tekmeyi vurduğumda yere düştüğünü gördüm kroşem isabet bulmadı. Başta ayağı kaydığını ve düştüğünü düşünürken tekmemden dolayı sakatlandığını gördüm. Bu unvana sahip olmak için canlı yayında dövüşüp, unvana sahip olmanın yanı sıra milli duygularla dövüşmek beni çok mutlu etti. Umarım şehrimizde ülkemizde benden daha başarılı sporcular yetişir. Önleri açık olur çünkü bu yolda tek başına çabalamak oldukça zor. Bu günlere gelmemde üzerimde emeği olan bütün hocalarım başta olmak üzere menajerliğimi yapan İsmail Özçelik'e teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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