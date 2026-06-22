Mudanya'dan Türkiye Okçuluk Şampiyonu - Son Dakika
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Mudanya'dan Türkiye Okçuluk Şampiyonu

Mudanya\'dan Türkiye Okçuluk Şampiyonu
22.06.2026 16:45
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Mudanya Halk Eğitimi Merkezi'nin kursiyerleri, geleneksel okçulukta Türkiye şampiyonu oldu.

Mudanya Halk Eğitimi Merkezi tarafından, Atatürk Ortaokulunda açılan "Geleneksel Türk Okçuluğu" kursu öğrencileri, 16-17 Haziran 2026 tarihlerinde Düzce Akçakoca'da düzenlenen 2025-2026 Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye finallerinde, Küçük Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Usta öğretici Antrenör Veli Saygın rehberliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında disiplinli antrenmanlar ve özverili çalışmalar sonucunda kazanılan bu başarı, öğrencilerin sportif gelişimlerinin yanı sıra özgüven, sorumluluk bilinci ve geleneksel spor kültürünü tanımaları açısından da büyük önem taşıdı. Elde edilen bu büyük başarı ile ilgili duygularını dile getiren Mudanya Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Dr. İrfan Bülbül;

"Mudanya Halk Eğitimi Merkezi olarak, kurum çalışmalarımızın daha görünür olması ve yaygınlaşması adına pek çok alanda kurslar açmaktayız. Yaptığımız ihtiyaç analizleri doğrultusunda geneli istihdamı destekleyen kurslar olmak üzere, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yanısıra özellikle Türk kültürünün gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacak bazı hobi kurslarına ağırlık vermekteyiz. Bu kapsamda Mudanya Atatürk Ortaokulunda açmış olduğumuz Geleneksel Türk Okçuluğu kursunda, kursiyer öğrencilerimizin elde ettikleri Türkiye şampiyonluğu bizleri ziyadesiyle gururlandırdı. Kurum olarak önümüzdeki yıllarda da bu tarz başarılarla Kurumumuzun çalışmalarını görünür hale getirecek kursların yanısıra, özellikle Girişimcilik, Yapay Zeka, Dil Becerileri ve Aile Okulu gibi kursların açılmasına öncelik verilecektir."

Kurum Müdürü Dr. İrfan Bülbül, Türkiye şampiyonluğu başarısını elde eden kursiyer öğrencilere, Usta Öğretici Antrenör Veli Saygın'a, Geleneksel Türk Okçuluğu kursu için ortam hazırlayan ve öğrencilere her türlü desteği veren Mudanya Atatürk Ortaokulu Müdürü Naci Akçay'a başarılı çalışmaları için teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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