Muğla\'da Geleneksel Mavi Yeşil Okullar Projesi Satranç Turnuvası Yapıldı

Spor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 3. Geleneksel Mavi Yeşil Okullar Projesi Satranç Turnuvası yapıldı.

Doğayı korumak adına farkındalık oluşturmak amacıyla 4 kategoride gerçekleşen turnuva sonunda 8 yaş ve altı kategorisinde 1. Muhammed Efe Soy, 2. Ali Yağız Çetin, 3. Ahmet İshak Aydın oldu. 10 Yaş ve altı kategorisinde; 1. Tuğçe Özdemir, 2. Ata Baki Sül, 3. Kerem Çelik oldu. 12 Yaş ve altı kategorisinde; 1. Mustafa Mancar, 2. Ali Emir Kaya, 3. Berra Erdoğan oldu. 14 Yaş ve altı kategorisinde; 1. Nadir Özcan, 2. Atakan Yatkın, 3. Beyza Cihan oldu. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan dereceye giren öğrencilere madalyalarını, turnuvaya katılan tüm öğrencilere de katılımcı belgesi takdim etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan tarafından yapılan açıklamada, "Turnuvamıza katılım göstererek hamlesini doğa için yapan tüm öğrencilerimize teşekkür eder, dereceye giren öğrencilerimize İl Finallerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA