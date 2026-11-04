Muğla'da genç hentbolcular il birinciliği için üniversite salonunda mücadele ediyor - Son Dakika
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Muğla'da genç hentbolcular il birinciliği için üniversite salonunda mücadele ediyor

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Muğla\'da genç hentbolcular il birinciliği için üniversite salonunda mücadele ediyor
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Muğla'da Genç Erkekler Hentbol İl Birinciliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Spor Salonu'nda başladı. Okul sporları organizasyonunda farklı okullardan öğrenciler il birinciliği için mücadele ederken gençlerin sportif gelişimine katkı vurgulandı.

Muğla'da Okul Sporları Genç Erkekler Hentbol İl Birinciliği müsabakaları başladı. Genç sporcuların kıyasıya mücadele ettiği karşılaşmalar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü tarafından desteklenen organizasyonda, farklı okullardan katılan öğrenciler il birinciliği için sahaya çıkıyor. Büyük heyecana sahne olan müsabakalarda genç sporcular, hentbol branşındaki yeteneklerini sergileyerek dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

Okul sporlarının gençlerin sportif gelişimine katkı sağladığına dikkat çekilirken, organizasyonda mücadele eden sporcuların yanı sıra okullar, öğretmenler, antrenörler ve hakemlere başarı dilekleri iletildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, okul sporlarının Türk sporunun geleceği açısından önem taşıdığı vurgulanarak, sporun ve sporcunun her zaman desteklenmeye devam edileceği belirtildi.

Kaynak: İHA
Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiEğitimMuğlaSporSon Dakika

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