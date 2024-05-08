Muğla Ege Yıldızları, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor

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Türkiye Kadınlar Hokey Süper Ligi'nde başarılarıyla dikkat çeken Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Salon sezonunda Türkiye Süper Ligi Şampiyonu olan Muğla takımı, açık alan sezonuna hazırlık için Kırklareli'nde kampını tamamladı.

Kamp süresince Babaeski ve Kırklareli'nde yoğun antrenmanlar ve hazırlık maçları yapan takım, Türkiye Kadınlar Hokey Süper Lig Açık Alan Sezonunda ilk üçe girmeyi hedefliyor. Muğla'nın spor tarihindeki tek Süper Lig Şampiyonluğunu elde eden Ege Yıldızları, yeni sezonda da başarılı bir performans sergilemeyi amaçlıyor.

Kulübün hokey branş sorumlusu Ramazan Sarıyar, kamp sürecinin oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Kızlarımız ile Kırklareli ve Babaeski'de güzel bir kamp dönemi geçirdik. Sakatlıksız bir sezon geçirmeyi umuyoruz ve Muğla'mız için en iyi dereceyi elde etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Muğla Ege Yıldızları, taraftarlarıyla birlikte yeni sezonda başarılarını sürdürmeyi ve şampiyonluk hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor. - MUĞLA