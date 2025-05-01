Muğla Futbol Turnuvası\'nda Finale İki Takım Yükseldi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen geleneksel futbol halı saha turnuvasında yarı final heyecanı tamamlandı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmalar sonunda finale yükselen iki takım belli oldu.

Dün akşam oynanan ilk yarı final maçında Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü (OİM) takımı, güçlü rakibi Milas OİM takımını 2-1 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Karşılaşma boyunca temposunu düşürmeyen Yatağan OİM, etkili oyunuyla dikkat çekti. Gecenin ikinci yarı final mücadelesi ise Muğla Bölge Takımı ile Yılanlı OİM Takımı arasında oynandı. Normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan maçta heyecan penaltı atışlarına taşındı. Nefes kesen penaltı serisinde Muğla Bölge Takımı, rakibi Yılanlı OİM'i 5-4 mağlup ederek finale yükseldi.

Bu sonuçlarla, Yatağan OİM ve Muğla Bölge Takımı, turnuvanın finalinde karşı karşıya gelmeye hak kazandı. - MUĞLA