Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadelede Aile Bağları" temasıyla düzenlenen Türkiye Curling Federasyonu ve Yeşilay işbirliği ile gerçekleştirilen Çocuk-Ebeveyn Floor Curling Türkiye Turnuvası ödül töreni ile tamamlandı.

Köyceğiz Kaymakamlığı, Köyceğiz Belediyesi, Köyceğiz İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen, Türkiye Curling Federasyonu ve Yeşilay işbirliği ile Köyceğiz Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen Çocuk-Ebeveyn Floor Curling Türkiye Turnuvasında anne-çocuk, baba-çocuk, dede-torun yarıştı. "Bağımlılıkla Mücadelede Aile Bağları" temasıyla düzenlenen Çocuk-Ebeveyn Floor Curling Türkiye Turnuvası'na birçok ilden sporcular katıldı. Heyecanlı mücadelelerin sergilendiği turnuvada çocukların bağımlılıktan korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması amaçlandı. Turnuva sonunda ilk 4 takıma madalya ve hediyeleri takdim edildi. ü