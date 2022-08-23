Muğlalı bisikletçi Milli Takıma davet edildi - Son Dakika
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Muğlalı bisikletçi Milli Takıma davet edildi

23.08.2022 13:14
Muğlalı bisikletçi Milli Takıma davet edildi

Muğla Menteşe Bisiklet Takımı Sporcusu Oğuzhan Taşkan Bisiklet A. Milli Takıma davet edildi.

Muğla Menteşe Bisiklet Takımı Sporcusu Oğuzhan Taşkan Bisiklet A. Milli Takıma davet edildi. Türkiye Bisiklet Federasyonu Puanlı Yol Yarışları sonunda elde ettiği dereceler ile UCI Grand prix yarışlarına katılmak üzere Oğuzhan Taşkan A Milli Takım kafilesine dahil edildi.

Bisiklet Federasyonu Muğla Temsilcisi İlker Cömert 5 yıldır aralıksız Muğla'yı ulusal ve uluslararası platformda temsil ettiklerini belirterek "Bugüne kadar 3 sporcumuzu Milli Takım'a kazandırdık. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Şampiyonasında Muğla olarak 3.lüğü elde ettik. Yarışlarda başarılı bir performans sergileyen sporcumuz Oğuzhan Taşkan'ı milli takıma seçildiği için kutluyorum. Gösterdiği performansın mükafatını alması Muğla adına mutluluk verici. Sayın Valimiz ve Milletvekilimiz Yelda Erol Gökcan başta olmak üzere destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlalı bisikletçi Milli Takıma davet edildi - Son Dakika

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