Muğla'nın Hokey Başarısı
18.05.2026 10:27
Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu, Türkiye Şampiyonası'nda 3. olarak Muğla'nın gururu oldu.

Osmaniye'de düzenlenen Okul Sporları Hokey Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Muğla Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu, turnuvayı Türkiye 3.'sü olarak tamamladı.

Muğla temsilcisi Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu, okul sporlarında elde ettiği tarihi başarıyla kentin gururu oldu. 12-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Osmaniye'de gerçekleştirilen Okul Sporları Hokey Yıldız Kızlar (Ortaokul) Türkiye Şampiyonası'nda Muğla'yı temsil eden takım, turnuvadan kupayla döndü.

Şampiyona boyunca sahada üstün bir performans sergileyen Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu Hokey Takımı, çıktığı zorlu müsabakalarda 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak turnuvanın en dikkat çeken ekiplerinden biri oldu. Üçüncülük maçında Diyarbakır Kazım Karabekir Ortaokulu ile karşı karşıya gelen Muğla temsilcisi, sahadan 2-0'lık net bir skorla galip ayrılarak Türkiye üçüncülüğü derecesini Muğla'ya kazandırdı.

Turnuvanın ardından açıklamalarda bulunan Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu Hokey Takımı Kaptanı Dilan Azra Akpınar, elde ettikleri dereceden dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirtti. Takım arkadaşlarıyla birlikte büyük bir emek verdiklerini ifade eden başarılı kaptan Akpınar, "Bu sene çok iyi mücadele ederek Türkiye üçüncüsü olduk ve kürsüye çıktık. Ancak burada kalmayacağız; bu seneki tecrübemizle önümüzdeki yıl hedefimiz kupayı Muğla'ya şampiyon olarak getirmek" diyerek gelecek sezon için iddialarını ortaya koydu.

Osmaniye'de sergiledikleri başarılı grafik ve oynadıkları göze hoş gelen hokeyle turnuvaya damga vuran Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu, bu sonuçla hem okullarının hem de Muğla'nın adını Türkiye kürsüsüne yazdırmış oldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

