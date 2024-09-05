Seydikemer\'de Coşkulu Yol Koşusu Etkinliği Düzenlendi

Spor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen Yol Koşusu, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Seydikemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen koşuda ilçenin genç sporcuları, kıyasıya yarışarak heyecan dolu anlar yaşattı.

Seydikemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yol Koşusu, 110 sporcunun katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. İlçenin genç sporcuları, kıyasıya yarışarak heyecan dolu anlar yaşattı.

Etkinliğin ödül törenine katılan protokol üyeleri, sporcularla bir araya gelerek, gururlarını paylaştı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini protokol üyeleri takdim etti.

Seydikemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Yarışmada gösterdikleri üstün performansla dikkat çeken genç sporcuları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen tüm katılımcılara ve organizasyonda görev alan herkese teşekkür ederiz" denildi. - MUĞLA