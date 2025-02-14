Muğla Teknoloji Koleji Tenis Şampiyonu

Muğla okul sporları tenis il müsabakalarında Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji Muğla il şampiyonu oldu.
Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Gizem Çimen yönetimindeki "Ortaokul Yıldız Erkekler Tenis Takımı" okul sporları müsabakalarında il birincisi oldu.
Zorlu mücadeleler sonunda birincilik kazanarak şampiyonluk kupasını kazandıran Aras Tezcan ve Kerem Altun'un şampiyonluk sevinci okulda büyük bir coşkuyla karşılandı. - MUĞLA
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