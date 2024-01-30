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Muğla Ülküm Spor Kulübü'nden Sergen Donka Türkiye Şampiyonası'nda zirveye ulaştı - Son Dakika
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Muğla Ülküm Spor Kulübü'nden Sergen Donka Türkiye Şampiyonası'nda zirveye ulaştı

Muğla'nın Ülküm Spor Kulübü'nden Sergen Donka, Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 5 maçı başarıyla tamamlayarak Türkiye Şampiyonu oldu. Donka'nın antrenörü Gökhan Konuk, destekleri için teşekkürlerini iletti ve Donka'nın azimli bir öğrenci olduğunu vurguladı.

Muğla Ülküm Spor Kulübü\'nden Sergen Donka Türkiye Şampiyonası\'nda zirveye ulaştı
30.01.2024 - 10:49,
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Muğla Ülküm Spor Kulübü'nden Sergen Donka, Antalya'da gerçekleşen Türkiye Şampiyonası'nda zirveye ulaştı.

Muğla'nın Ülküm Spor Kulübü'nden Sergen Donka, 22-29 Ocak tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Spor Toto Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar Kickboks Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde etti. 3 bin 658 sporcunun katıldığı şampiyonada Donka, 5 maçı başarıyla tamamlayıp Türkiye Şampiyonu oldu.

Donka'nın milli takım antrenörü Gökhan Konuk, "Maddi manevi destekleri esirgemeyen İlçe Spor Müdürümüz Durmuş Tayfun Uslu'ya, Başkanımız Cüneyt Akar'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. 2018 yılından beri Sergen Donka'nın antrenörlüğünü yapan Gökhan Konuk, Donka'nın azimli bir öğrenci olduğunu ve çabalarıyla şampiyonaya ulaştığını belirtti. Konuk, "Sergen, ellerimde büyüdü sayılır. Azimli bir öğrenciydi ve çabaları sonucu şu an hak ettiği yerde hepimizi gururlandırdı" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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