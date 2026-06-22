Muğla Voleybol İl Karması Seçmeleri Tamamlandı

Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Muğla Voleybol İl Karması seçmeleri, Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yoğun katılımlı ve yüksek enerjili antrenmanlarla tamamlandı.

Muğla genelinde voleybol altyapısını güçlendirmek ve şehri ulusal turnuvalarda temsil edecek en güçlü kadroyu oluşturmak amacıyla düzenlenen Analig seçmeleri büyük bir heyecana sahne oldu. Menteşe Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyona, Muğla'nın farklı ilçelerinden gelen çok sayıda genç ve yetenekli sporcu katıldı. Muğla'yı ulusal arenada en iyi şekilde temsil edebilmek için sahaya çıkan genç yıldızlar, teknik heyetin gözüne girebilmek adına parkede adeta devleşti. Yüksek motivasyon ve fair-play ruhuyla geçen seçmelerde, sporcular hem teknik becerilerini hem de takım uyumlarını sergileyerek kıyasıya bir mücadele ortaya koydu.

Antrenörlerin ve koordinatörlerin titizlikle takip ettiği değerlendirmelerin ardından, Muğla'yı Analig'de başarıya taşıyacak İl Karması kadrosu netlik kazanacak. - MUĞLA