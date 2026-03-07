Muğlaspor, Adana 01 FK'yı Geçti

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçını golsüz eşitlikle tamamlayan şampiyonluk adaylarından Muğlaspor evinde Adana 01 FK'yı 90+7'nci ve 90+10'uncu dakikalarda attığı gollerle 2-0 yendi. İlk yarıda iki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremedi. Maçın devre arasında gol sesi çıkmadı. Seyircisiz oynanan maçta Muğlasporlu taraftarlar maçı stat dışında kurulan dev ekranda izledi. Müsabakanın 90+7'nci dakikasında kazanılan penaltı atışını Yasin gole çevirip takımını öne geçirdi: 1-0. Dakikalar 90+10'u gösterdiğinde Çağrı Fedai skoru 2-0 yaptı. Muğlaspor bu sonuçla puanını 61'e çıkardı ve şampiyonluk yarışına ortak oldu. Muğlaspor haftayı BAY geçiren lider Batman Petrolspor'la puanları eşitledi ve averajla ikinci sırada kaldı.